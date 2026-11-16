В Україну йдуть дощі: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоди на найближчі три дні

Погода в Україні 17 листопада відчутно зміниться. Дощі очікуються у більшості регіонів, вночі у деяких областях ймовірний мороз.
Докладніше про прогноз синоптиків на вівторок, середу та четвер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж вівторка (17 листопада), очікується хмарна, з проясненнями.
Дощі ймовірні:
Вітер буде південно-східний, у західних областях - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
У Карпатах - місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі та вдень - близько +2...+7°C.
Холодніше вночі у східних, Сумській, Полтавській областях, а також у Карпатах - близько 0...-5°C (морозу).
Тепліше вдень на південному заході країни та в Криму - до +8...+13°C.
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у середу (18 листопада) та четвер (19 листопада) погода також очікується волога.
Невеликі та помірні дощі - у більшості областей.
18 листопада на Закарпатті та в Карпатах - значні дощі.
Температура повітря впродовж цих днів очікується така:
По території Києва та Київської області в цілому погоду 17 листопада прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Очікуються дощі.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві - вночі та вдень - близько +5...+7°C.
Температура повітря по області - вночі та вдень - близько +2...+7°C.
18 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у столиці буде дещо тепліше вдень - в середньому близько +9°C.
Вночі очікується близько +6°C.
Не виключаються дощі.
19 листопада вдень у Києві буде ще трішки тепліше - близько +10°C.
Вночі - близько +6°C.
Опадів при цьому може бути менше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).
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