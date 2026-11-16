В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дня

Погода в Украине 17 ноября ощутимо изменится. Дожди ожидаются в большинстве регионов, ночью в некоторых областях вероятен мороз.
Подробнее о прогнозе синоптиков на вторник, среду и четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в течение вторника (17 ноября) ожидается облачная, с прояснениями.
Дожди вероятны:
Ветер будет юго-восточный, в западных областях - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
В Карпатах - местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем - около +2...+7°C.
Холоднее ночью в восточных, Сумской, Полтавской областях, а также в Карпатах - около 0...-5°C (мороза).
Теплее днем на юго-западе страны и в Крыму - до +8...+13°C.
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в среду (18 ноября) и четверг (19 ноября) погода также ожидается влажная.
Небольшие и умеренные дожди - в большинстве областей.
18 ноября на Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.
Температура воздуха в течение этих дней ожидается такая:
По территории Киева и Киевской области в целом погоду 17 ноября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Ожидаются дожди.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве - ночью и днем - около +5...+7°C.
Температура воздуха по области - ночью и днем - около +2...+7°C.
18 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в столице будет несколько теплее днем - в среднем около +9°C.
Ночью ожидается около +6°C.
Не исключаются дожди.
19 ноября днем в Киеве будет еще немного теплее - около +10°C.
Ночью - около +6°C.
Осадков при этом может быть меньше.
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).
Читайте также, какой может быть погода в ноябре в целом.