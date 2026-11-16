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В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дня

17:02 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дня Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 17 ноября ощутимо изменится. Дожди ожидаются в большинстве регионов, ночью в некоторых областях вероятен мороз.

Подробнее о прогнозе синоптиков на вторник, среду и четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды во вторник, 17 ноября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в течение вторника (17 ноября) ожидается облачная, с прояснениями.

Дожди вероятны:

  • ночью - на Правобережье;
  • днем - по Украине.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

В Карпатах - местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем - около +2...+7°C.

Холоднее ночью в восточных, Сумской, Полтавской областях, а также в Карпатах - около 0...-5°C (мороза).

Теплее днем на юго-западе страны и в Крыму - до +8...+13°C.

В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дняОсобенности погоды в Украине 17 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Синоптическая ситуация в Украине 18 и 19 ноября

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в среду (18 ноября) и четверг (19 ноября) погода также ожидается влажная.

Небольшие и умеренные дожди - в большинстве областей.

18 ноября на Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

Температура воздуха в течение этих дней ожидается такая:

  • ночью +3...+10°C;
  • днем +7...+14°C.

В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дняПрогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 17-19 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области в целом погоду 17 ноября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Ожидаются дожди.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве - ночью и днем - около +5...+7°C.

Температура воздуха по области - ночью и днем - около +2...+7°C.

18 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в столице будет несколько теплее днем - в среднем около +9°C.

Ночью ожидается около +6°C.

Не исключаются дожди.

В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дняГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

19 ноября днем в Киеве будет еще немного теплее - около +10°C.

Ночью - около +6°C.

Осадков при этом может быть меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

Читайте также, какой может быть погода в ноябре в целом.

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