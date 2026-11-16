В Украину идут дожди: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дня

Погода в Украине 17 ноября ощутимо изменится. Дожди ожидаются в большинстве регионов, ночью в некоторых областях вероятен мороз.

Подробнее о прогнозе синоптиков на вторник, среду и четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды во вторник, 17 ноября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в течение вторника (17 ноября) ожидается облачная, с прояснениями.

Дожди вероятны:

ночью - на Правобережье;

днем - по Украине.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

В Карпатах - местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем - около +2...+7°C.

Холоднее ночью в восточных, Сумской, Полтавской областях, а также в Карпатах - около 0...-5°C (мороза).

Теплее днем на юго-западе страны и в Крыму - до +8...+13°C.

Особенности погоды в Украине 17 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Синоптическая ситуация в Украине 18 и 19 ноября

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в среду (18 ноября) и четверг (19 ноября) погода также ожидается влажная.

Небольшие и умеренные дожди - в большинстве областей.

18 ноября на Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

Температура воздуха в течение этих дней ожидается такая:

ночью +3...+10°C;

днем +7...+14°C.

Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 17-19 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области в целом погоду 17 ноября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Ожидаются дожди.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве - ночью и днем - около +5...+7°C.

Температура воздуха по области - ночью и днем - около +2...+7°C.

18 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в столице будет несколько теплее днем - в среднем около +9°C.

Ночью ожидается около +6°C.

Не исключаются дожди.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

19 ноября днем в Киеве будет еще немного теплее - около +10°C.

Ночью - около +6°C.

Осадков при этом может быть меньше.