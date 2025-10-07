ua en ru
Краю дощам не видно? Синоптик пояснила, чи чекати в Україні сонця до кінця тижня

Вівторок 07 жовтня 2025 08:42
Вологість повітря в Україні нині - висока
Автор: Ірина Костенко

На територію України з південного заходу входить новий, досить активний циклон. При цьому вологість повітря залишатиметься високою у більшості областей.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде з тиском і дощами найближчим часом

За словами експерта, оскільки з південного заходу на територію України входить новий, досить активний циклон, тиск буде падати.

Тим часом вологість повітря - залишатиметься високою.

"І очікується така дощова погода в більшості областей. Особливо - в Одеській області, за рахунок тих атмосферних фронтів активного південного циклону", - поділилась фахівець.

Чи будуть заморозки вночі й чого чекати вдень

Птуха пояснила, що з огляду на хмарність, заморозки в Україні будуть відсутні.

"Про них зараз не йдеться", - наголосила вона.

Температурні показники, за її словами, залишатимуться "в таких, досить комфортних" (як для цієї пори року) межах:

  • вночі - 8-13°C (у західних і північних областях - 3-9°C);
  • вдень - 11-16°C (по південно-східній частині - до 16-21°C).

"В принципі, там і зараз приблизно в цій самій градації температура знаходиться. Тобто істотних змін поки що, в найближчі дні, зазнавати не буде", - зауважила синоптик.

Чи можливі кардинальні зміни погоди в Україні

"Кардинальних змін (впродовж найближчого тижня згідно з попередніми прогнозами, - Ред.) не передбачається. В принципі, в цих межах приблизно і будемо ми залишатися. Продовжаться опади", - розповіла експерт.

Водночас вона зауважила, що площа їх охоплення (територій) може бути різною.

Так сьогодні, зокрема, йдеться про південно-західні регіони.

"Потім, 8 жовтня, - південні, центральні та північні регіони. 9 числа - в принципі, у більшості областей (окрім західних) знову ж таки продовжаться дощі. І на Одещині знову значні можуть бути. 10-11 жовтня - так само, невеликі та помірні дощі", - поділилась Птуха.

Отже, за її словами, певної "стабільності" - щоб був антициклон і спокійна погода впродовж тривалого часу - наразі немає.

"Просто проходження атмосферних фронтів. Звичайно, короткочасні такі перерви епізодичні - можуть бути по різних регіонах. Тобто, звичайно, не постійно - дощ з ранку до ночі. Але поки що - ось така більш волога повітряна маса", - підсумувала фахівець.

Нагадаємо, раніше мешканців і гостей Одеської області попередили про чергове погіршення погоди найближчим часом - сильні дощі та відчутний вітер.

Тим часом в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що внаслідок затоплення або повені до помешкань людей, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров'я й життя хімічні речовини.

Крім того, українцям порадили, як уникнути небезпеки після потопу.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

