В Україну йде різке похолодання: синоптик назвала точну дату

Погода в Україні 16 вересня очікується комфортна й сонячна. Проте вже зараз "на горизонті" видніється відчутне похолодання з дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Проте це похолодання не остаточне, ще обов'язково будуть теплі дні", - підсумувала вона.

Водночас Діденко зауважила, що " цей прогноз ще потребуватиме уточнення ".

"Через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та сильні опади", - пояснила спеціаліст.

Також у цей період, за даними синоптика, побільшає дощів .

Очікується, що тоді температура повітря істотно знизиться - становитиме впродовж дня +10...+17°С.

Проте вже з найближчого понеділка - 21 вересня - погода в Україні різко зміниться.

"Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом", - розповіла Діденко.

Повітря впродовж дня середи може прогрітись до 23 градусів тепла.

У Києві, за словами Діденко, впродовж 16 вересня очікується чудова погода :

Прогноз погоди по Україні на 16 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Найсвіжіше ж буде у східній частині нашої країни - близько +17...+20°С.

Тим часом у більшості областей України впродовж дня передбачається +20...+23°С.

Найвищою температура повітря може бути у західних областях - до +22...+26°С.

"Буде багато сонця та тепла ", - уточнила Діденко.

Експерт розповіла, що в середу, 16 вересня, в Україні очікується "комфортна синоптична ситуація".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Крім того, в Українському гідрометеорологічного центрі пояснили, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

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