Осінь готує приємний сюрприз? Синоптик сказав, коли в Україну може прийти "бабине літо"

Погода в Україні на початку осені виявилась доволі контрастна - атмосферні фронти продовжують "гуляти" різними областями, несучи дощі та прохолоду. Проте спеціалісти не виключають відчутного потепління вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Чому вересень такий вологий і контрастний

Експерт розповів, що вологу та "майже осінню" погоду у вересні "організував" українцям циклон.

Він сформувався над Адріатичним морем і, рухаючись через Балкани, перемістився до нашої держави.

Постригань уточнив, що вже 12 вересня система його атмосферних фронтів буквально розділила Україну на:

прохолодну дощову осінь із максимальною температурою лише +12°С у Львові;

літню спеку (до +31,6°С) у Запоріжжі.

Тим часом Черкаська область, за словами синоптика, "опинилася на межі температурних контрастів".

Як рухається циклон і впливає на погоду зараз

Постригань повідомив, що впродовж понеділка, 14 вересня, цей же циклон ще утримує нестійку погоду з періодичними дощами.

"Середньодобова температура залишається в межах вересневих значень. Але це ще не означає, що ми занурюємося в пронизливий осінній холод", - констатував спеціаліст.

Він розповів, що у вівторок, 15 вересня, циклонічний вихор, покидаючи Черкаський регіон, відкриє шлях порції північного повітря.

"Хмарність поступово зменшиться, сонячних прояснень стане більше", - зауважив синоптик.

Коли в Україну може прийти "бабине літо"

За попередніми синоптичними розрахунками, вже незабаром "в атмосфері домінуватиме антициклон з південного заходу".

"Завдяки йому в Україну прийде сухе, тепле й сонячне бабине літо", - уточнив Постригань.

Йдеться, за словами очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології, про період:

з середи, 16 вересня;

до неділі, 20 вересня.

Прогностична карта на 17 вересня 2026 року (інфографіка: facebook.com/vitalijpostrigan)

"Температура вночі +9...+14°С, вдень комфортні літні +21...+26°С. Тож не поспішайте ховати літні речі далеко в шафу - вересень ще подарує нам теплі сонячні дні", - підсумував синоптик.