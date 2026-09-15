ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точную дату

11:34 15.09.2026 Вт
2 мин
После классического "бабьего лета" температура в Украине существенно снизится
aimg Ирина Костенко
В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точную дату На Украину надвигается похолодание (фото: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине 16 сентября ожидается комфортная и солнечная. Однако уже сейчас "на горизонте" виднеется ощутимое похолодание с дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать украинцам от погоды 16 сентября

Эксперт рассказала, что в среду, 16 сентября, в Украине ожидается "комфортная синоптическая ситуация".

"Будет много солнца и тепла", - уточнила Диденко.

Самая высокая температура воздуха может быть в западных областях - до +22...+26°С.

Между тем в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +20...+23°С.

Свежее всего будет в восточной части нашей страны - около +17...+20°С.

В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точную датуПрогноз погоды по Украине на 16 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Какая синоптическая ситуация будет в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 16 сентября ожидается отличная погода:

  • сухо;
  • солнечно;
  • тепло.

Воздух в течение дня среды может прогреться до 23 градусов тепла.

Когда Украину "накроет" существенное похолодание

"Практически всю эту неделю будем наслаждаться классическим бабьим летом", - рассказала Диденко.

Читайте также: Осень готовит приятный сюрприз? Синоптик сказал, когда в Украину может прийти "бабье лето"

Однако уже с ближайшего понедельника - 21 сентября - погода в Украине резко изменится.

Начнется похолодание.

Ожидается, что тогда температура воздуха существенно снизится - составит в течение дня +10...+17°С.

Также в этот период, по данным синоптика, станет больше дождей.

"Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки", - объяснила специалист.

В то же время Диденко отметила, что "этот прогноз еще будет нуждаться в уточнении".

"Тем не менее это похолодание не окончательное, еще обязательно будут теплые дни", - подытожила она.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.

Читайте также, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Бабье лето Погода на день Климатолог Метеоролог Осень
Новости
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
В Киеве второй раз за утро под ударом АЗС, есть пострадавшие
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа