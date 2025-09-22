ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україну йде різке похолодання, можливі навіть заморозки: синоптик назвала дату

Понеділок 22 вересня 2025 17:30
UA EN RU
В Україну йде різке похолодання, можливі навіть заморозки: синоптик назвала дату На Україну насувається суттєве похолодання (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Вже цього тижня в Україні відбуватимуться процеси, спрямовані на поступову зміну характеру погоди. Йдеться про відчутне похолодання - зниження температури повітря як вдень, так і вночі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде з погодою в Україні завтра

У вівторок (23 вересня) в більшості регіонів Україні збережеться "більш тепла та комфортна погода".

"Проте в цілому на цьому тижні очікуємо на погодні процеси, які будуть спрямовані на поступову зміну характеру погоди", - наголосила експерт.

Вона пояснила, що завтра в більшості областей ще пануватиме поле високого атмосферного тиску. Тому опадів очікувати не варто.

"Буде все ще сонячно й по температурі - також комфортно. 22-28°C", - поділилась синоптик.

Прохолодніше при цьому буде:

  • на Волині;
  • у Львівській області;
  • у Рівненській області.

"Вони відчують вплив атмосферного фронту. Тому там вже дещо нижчі будуть показники", - пояснила Птуха.

Де і коли цього тижня ймовірні дощі

Завтра опадів у більшості регіонів України не передбачається.

"Хіба що, знову ж таки, крайній захід країни. Вдень. За рахунок впливу вже холодного атмосферного фронту - там трішки можуть бути місцями невеликі дощики", - повідомила представниця УкрГМЦ.

Тим часом 24 вересня цей фронт "поширить свій вплив на західні, північні та Вінницьку області".

"Де теж розраховуємо на невеликі дощі", - уточнила синоптик.

Далі, за фронтом, атмосферний тиск буде знову зростати.

"Тому 25 числа подекуди оцей невеликий дощ очікується хіба що у східних областях. Подекуди (дощі, пов'язані з іншим процесом, можуть бути, - Ред.) - на Закарпатті та у Чернівецькій області", - розповіла фахівець.

У решті областей - без опадів.

"Як 25, так потім і 26 числа. І, в принципі, вже і в наступні вихідні - в нас сухо", - поділилась Птуха.

Коли прийде похолодання і де можливі заморозки

"Основним у зміні погоди будуть не стільки дощі. Бо вони з фронтом пройдуть, і потім вже знову буде переважно більше сонячна погода. А саме похолодання", - повідомила представниця УкрГМЦ.

За її словами, воно "буде відчутним".

"23 вересня в нас ще тепло (крім Волині, Львівської та Рівненської областей). Літо продовжується, можемо так сказати. Але надалі у більшості областей - крім східної та південно-східної частини - очікуємо холодний подих осені", - розповіла експерт.

Вона уточнила, що після теплого вівторка (23 вересня), вже у середу (24 вересня) в денні години відчуватиметься "прохолода".

Тим часом починаючи з ночі 25 вересня показники температури повітря суттєво знижуватимуться.

"По показниках, температура вночі - починаючи з 25 вересня (в ніч і на 25, і на 26 число) буде вже в межах всього 2-7 градусів тепла по території України", - повідомила Птуха.

Вона додала, що "навіть можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту":

  • у північних областях;
  • у більшості західних областей;
  • у більшості центральних областей.

"Але ця інформація ще буде уточнюватись із наближенням процесу", - наголосила спеціаліст.

Денні максимуми, за її словами, також зазнають зміни.

"24 вересня вже похолодає до 11-16°C в денні години. І ось трішки тепліше буде на півдні та на Закарпатті - до 14-19°C... Там не настільки буде відчуватись ця прохолода", - розповіла синоптик.

Отже, у більшості областей температура повітря вдень з середини тижня становитиме близько 11-16°C.

"Традиційно це в нас зміняться повітряні потоки. Вітер буде з півночі. Тому, звичайно, перша в нас відчуває це, переважно, північна частина України", - уточнила Птуха.

Насамкінець вона повідомила, що після такого похолодання "трішки може стабілізується ситуація".

"Якихось там різких додаткових процесів надходження нової порції холоду поки що не бачимо. Але, знову ж таки, якихось різких підвищень температури - також. Будемо слідкувати за ситуацією", - підсумувала синоптик УкрГМЦ.

Перші холоди в Україні наприкінці літа - на початку осені

Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).

Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".

І вже зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода на тиждень Погода на день Метеоролог
Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув'язнення
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"