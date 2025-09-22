В Україну йде різке похолодання, можливі навіть заморозки: синоптик назвала дату
Вже цього тижня в Україні відбуватимуться процеси, спрямовані на поступову зміну характеру погоди. Йдеться про відчутне похолодання - зниження температури повітря як вдень, так і вночі.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Що буде з погодою в Україні завтра
У вівторок (23 вересня) в більшості регіонів Україні збережеться "більш тепла та комфортна погода".
"Проте в цілому на цьому тижні очікуємо на погодні процеси, які будуть спрямовані на поступову зміну характеру погоди", - наголосила експерт.
Вона пояснила, що завтра в більшості областей ще пануватиме поле високого атмосферного тиску. Тому опадів очікувати не варто.
"Буде все ще сонячно й по температурі - також комфортно. 22-28°C", - поділилась синоптик.
Прохолодніше при цьому буде:
- на Волині;
- у Львівській області;
- у Рівненській області.
"Вони відчують вплив атмосферного фронту. Тому там вже дещо нижчі будуть показники", - пояснила Птуха.
Де і коли цього тижня ймовірні дощі
Завтра опадів у більшості регіонів України не передбачається.
"Хіба що, знову ж таки, крайній захід країни. Вдень. За рахунок впливу вже холодного атмосферного фронту - там трішки можуть бути місцями невеликі дощики", - повідомила представниця УкрГМЦ.
Тим часом 24 вересня цей фронт "поширить свій вплив на західні, північні та Вінницьку області".
"Де теж розраховуємо на невеликі дощі", - уточнила синоптик.
Далі, за фронтом, атмосферний тиск буде знову зростати.
"Тому 25 числа подекуди оцей невеликий дощ очікується хіба що у східних областях. Подекуди (дощі, пов'язані з іншим процесом, можуть бути, - Ред.) - на Закарпатті та у Чернівецькій області", - розповіла фахівець.
У решті областей - без опадів.
"Як 25, так потім і 26 числа. І, в принципі, вже і в наступні вихідні - в нас сухо", - поділилась Птуха.
Коли прийде похолодання і де можливі заморозки
"Основним у зміні погоди будуть не стільки дощі. Бо вони з фронтом пройдуть, і потім вже знову буде переважно більше сонячна погода. А саме похолодання", - повідомила представниця УкрГМЦ.
За її словами, воно "буде відчутним".
"23 вересня в нас ще тепло (крім Волині, Львівської та Рівненської областей). Літо продовжується, можемо так сказати. Але надалі у більшості областей - крім східної та південно-східної частини - очікуємо холодний подих осені", - розповіла експерт.
Вона уточнила, що після теплого вівторка (23 вересня), вже у середу (24 вересня) в денні години відчуватиметься "прохолода".
Тим часом починаючи з ночі 25 вересня показники температури повітря суттєво знижуватимуться.
"По показниках, температура вночі - починаючи з 25 вересня (в ніч і на 25, і на 26 число) буде вже в межах всього 2-7 градусів тепла по території України", - повідомила Птуха.
Вона додала, що "навіть можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту":
- у північних областях;
- у більшості західних областей;
- у більшості центральних областей.
"Але ця інформація ще буде уточнюватись із наближенням процесу", - наголосила спеціаліст.
Денні максимуми, за її словами, також зазнають зміни.
"24 вересня вже похолодає до 11-16°C в денні години. І ось трішки тепліше буде на півдні та на Закарпатті - до 14-19°C... Там не настільки буде відчуватись ця прохолода", - розповіла синоптик.
Отже, у більшості областей температура повітря вдень з середини тижня становитиме близько 11-16°C.
"Традиційно це в нас зміняться повітряні потоки. Вітер буде з півночі. Тому, звичайно, перша в нас відчуває це, переважно, північна частина України", - уточнила Птуха.
Насамкінець вона повідомила, що після такого похолодання "трішки може стабілізується ситуація".
"Якихось там різких додаткових процесів надходження нової порції холоду поки що не бачимо. Але, знову ж таки, якихось різких підвищень температури - також. Будемо слідкувати за ситуацією", - підсумувала синоптик УкрГМЦ.
Перші холоди в Україні наприкінці літа - на початку осені
Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.
Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).
Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.
На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).
Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".
І вже зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.