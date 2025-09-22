В Україну йде різке похолодання, можливі навіть заморозки: синоптик назвала дату

Вже цього тижня в Україні відбуватимуться процеси, спрямовані на поступову зміну характеру погоди. Йдеться про відчутне похолодання - зниження температури повітря як вдень, так і вночі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Що буде з погодою в Україні завтра

У вівторок (23 вересня) в більшості регіонів Україні збережеться "більш тепла та комфортна погода".

"Проте в цілому на цьому тижні очікуємо на погодні процеси, які будуть спрямовані на поступову зміну характеру погоди", - наголосила експерт.

Вона пояснила, що завтра в більшості областей ще пануватиме поле високого атмосферного тиску. Тому опадів очікувати не варто.

"Буде все ще сонячно й по температурі - також комфортно. 22-28°C", - поділилась синоптик.

Прохолодніше при цьому буде:

на Волині;

у Львівській області;

у Рівненській області.

"Вони відчують вплив атмосферного фронту. Тому там вже дещо нижчі будуть показники", - пояснила Птуха.

Де і коли цього тижня ймовірні дощі

Завтра опадів у більшості регіонів України не передбачається.

"Хіба що, знову ж таки, крайній захід країни. Вдень. За рахунок впливу вже холодного атмосферного фронту - там трішки можуть бути місцями невеликі дощики", - повідомила представниця УкрГМЦ.

Тим часом 24 вересня цей фронт "поширить свій вплив на західні, північні та Вінницьку області".

"Де теж розраховуємо на невеликі дощі", - уточнила синоптик.

Далі, за фронтом, атмосферний тиск буде знову зростати.

"Тому 25 числа подекуди оцей невеликий дощ очікується хіба що у східних областях. Подекуди (дощі, пов'язані з іншим процесом, можуть бути, - Ред.) - на Закарпатті та у Чернівецькій області", - розповіла фахівець.

У решті областей - без опадів.

"Як 25, так потім і 26 числа. І, в принципі, вже і в наступні вихідні - в нас сухо", - поділилась Птуха.

Коли прийде похолодання і де можливі заморозки

"Основним у зміні погоди будуть не стільки дощі. Бо вони з фронтом пройдуть, і потім вже знову буде переважно більше сонячна погода. А саме похолодання", - повідомила представниця УкрГМЦ.

За її словами, воно "буде відчутним".

"23 вересня в нас ще тепло (крім Волині, Львівської та Рівненської областей). Літо продовжується, можемо так сказати. Але надалі у більшості областей - крім східної та південно-східної частини - очікуємо холодний подих осені", - розповіла експерт.

Вона уточнила, що після теплого вівторка (23 вересня), вже у середу (24 вересня) в денні години відчуватиметься "прохолода".

Тим часом починаючи з ночі 25 вересня показники температури повітря суттєво знижуватимуться.

"По показниках, температура вночі - починаючи з 25 вересня (в ніч і на 25, і на 26 число) буде вже в межах всього 2-7 градусів тепла по території України", - повідомила Птуха.

Вона додала, що "навіть можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту":

у північних областях;

у більшості західних областей;

у більшості центральних областей.

"Але ця інформація ще буде уточнюватись із наближенням процесу", - наголосила спеціаліст.

Денні максимуми, за її словами, також зазнають зміни.

"24 вересня вже похолодає до 11-16°C в денні години. І ось трішки тепліше буде на півдні та на Закарпатті - до 14-19°C... Там не настільки буде відчуватись ця прохолода", - розповіла синоптик.

Отже, у більшості областей температура повітря вдень з середини тижня становитиме близько 11-16°C.

"Традиційно це в нас зміняться повітряні потоки. Вітер буде з півночі. Тому, звичайно, перша в нас відчуває це, переважно, північна частина України", - уточнила Птуха.

Насамкінець вона повідомила, що після такого похолодання "трішки може стабілізується ситуація".

"Якихось там різких додаткових процесів надходження нової порції холоду поки що не бачимо. Але, знову ж таки, якихось різких підвищень температури - також. Будемо слідкувати за ситуацією", - підсумувала синоптик УкрГМЦ.