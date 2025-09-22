ua en ru
В Украину идет резкое похолодание, возможны даже заморозки: синоптик назвала дату

Понедельник 22 сентября 2025 17:30
В Украину идет резкое похолодание, возможны даже заморозки: синоптик назвала дату На Украину надвигается существенное похолодание (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Уже на этой неделе в Украине будут происходить процессы, направленные на постепенное изменение характера погоды. Речь идет об ощутимом похолодании - снижении температуры воздуха как днем, так и ночью.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет с погодой в Украине завтра

Во вторник (23 сентября) в большинстве регионов Украины сохранится "более теплая и комфортная погода".

"Однако в целом на этой неделе ожидаем погодные процессы, которые будут направлены на постепенное изменение характера погоды", - подчеркнула эксперт.

Она объяснила, что завтра в большинстве областей еще будет господствовать поле высокого атмосферного давления. Поэтому осадков ожидать не стоит.

"Будет все еще солнечно и по температуре - также комфортно. 22-28°C", - поделилась синоптик.

Прохладнее при этом будет:

  • на Волыни;
  • во Львовской области;
  • в Ровенской области.

"Они почувствуют влияние атмосферного фронта. Поэтому там уже несколько ниже будут показатели", - пояснила Птуха.

Где и когда на этой неделе вероятны дожди

Завтра осадков в большинстве регионов Украины не предвидится.

"Разве что, опять же, крайний запад страны. Днем. За счет влияния уже холодного атмосферного фронта - там немного могут быть местами небольшие дождики", - сообщила представительница УкрГМЦ.

Между тем 24 сентября этот фронт "распространит свое влияние на западные, северные и Винницкую области".

"Где тоже рассчитываем на небольшие дожди", - уточнила синоптик.

Далее, за фронтом, атмосферное давление будет снова расти.

"Поэтому 25 числа кое-где этот небольшой дождь ожидается разве что в восточных областях. Кое-где (дожди, связанные с другим процессом, могут быть, - Ред.) - на Закарпатье и в Черновицкой области", - рассказала специалист.

В остальных областях - без осадков.

"Как 25, так потом и 26 числа. И, в принципе, уже и в следующие выходные - у нас сухо", - поделилась Птуха.

Когда придет похолодание и где возможны заморозки

"Основным в изменении погоды будут не столько дожди. Потому что они с фронтом пройдут, и потом уже снова будет преимущественно больше солнечная погода. А именно похолодание", - сообщила представительница УкрГМЦ.

По ее словам, оно "будет ощутимым".

"23 сентября у нас еще тепло (кроме Волыни, Львовской и Ровенской областей). Лето продолжается, можем так сказать. Но в дальнейшем в большинстве областей - кроме восточной и юго-восточной части - ожидаем холодное дыхание осени", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что после теплого вторника (23 сентября), уже в среду (24 сентября) в дневные часы будет ощущаться "прохлада".

Между тем начиная с ночи 25 сентября показатели температуры воздуха будут существенно снижаться.

"По показателям, температура ночью - начиная с 25 сентября (в ночь и на 25, и на 26 число) будет уже в пределах всего 2-7 градусов тепла по территории Украины", - сообщила Птуха.

Она добавила, что "даже возможны слабые заморозки на поверхности почвы":

  • в северных областях;
  • в большинстве западных областей;
  • в большинстве центральных областей.

"Но эта информация еще будет уточняться с приближением процесса", - подчеркнула специалист.

Дневные максимумы, по ее словам, также претерпят изменения.

"24 сентября уже похолодает до 11-16°C в дневные часы. И вот немного теплее будет на юге и на Закарпатье - до 14-19°C... Там не настолько будет ощущаться эта прохлада", - рассказала синоптик.

Следовательно, в большинстве областей температура воздуха днем с середины недели составит около 11-16°C.

"Традиционно это у нас изменятся воздушные потоки. Ветер будет с севера. Поэтому, конечно, первая у нас чувствует это, преимущественно, северная часть Украины", - уточнила Птуха.

В завершение она сообщила, что после такого похолодания "немного может стабилизируется ситуация".

"Каких-то там резких дополнительных процессов поступления новой порции холода пока не видим. Но, опять же, каких-то резких повышений температуры - также. Будем следить за ситуацией", - подытожила синоптик УкрГМЦ.

Первые холода в Украине в конце лета - начале осени

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".

И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

