В Украину идет резкое похолодание, возможны даже заморозки: синоптик назвала дату
Уже на этой неделе в Украине будут происходить процессы, направленные на постепенное изменение характера погоды. Речь идет об ощутимом похолодании - снижении температуры воздуха как днем, так и ночью.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Что будет с погодой в Украине завтра
Во вторник (23 сентября) в большинстве регионов Украины сохранится "более теплая и комфортная погода".
"Однако в целом на этой неделе ожидаем погодные процессы, которые будут направлены на постепенное изменение характера погоды", - подчеркнула эксперт.
Она объяснила, что завтра в большинстве областей еще будет господствовать поле высокого атмосферного давления. Поэтому осадков ожидать не стоит.
"Будет все еще солнечно и по температуре - также комфортно. 22-28°C", - поделилась синоптик.
Прохладнее при этом будет:
- на Волыни;
- во Львовской области;
- в Ровенской области.
"Они почувствуют влияние атмосферного фронта. Поэтому там уже несколько ниже будут показатели", - пояснила Птуха.
Где и когда на этой неделе вероятны дожди
Завтра осадков в большинстве регионов Украины не предвидится.
"Разве что, опять же, крайний запад страны. Днем. За счет влияния уже холодного атмосферного фронта - там немного могут быть местами небольшие дождики", - сообщила представительница УкрГМЦ.
Между тем 24 сентября этот фронт "распространит свое влияние на западные, северные и Винницкую области".
"Где тоже рассчитываем на небольшие дожди", - уточнила синоптик.
Далее, за фронтом, атмосферное давление будет снова расти.
"Поэтому 25 числа кое-где этот небольшой дождь ожидается разве что в восточных областях. Кое-где (дожди, связанные с другим процессом, могут быть, - Ред.) - на Закарпатье и в Черновицкой области", - рассказала специалист.
В остальных областях - без осадков.
"Как 25, так потом и 26 числа. И, в принципе, уже и в следующие выходные - у нас сухо", - поделилась Птуха.
Когда придет похолодание и где возможны заморозки
"Основным в изменении погоды будут не столько дожди. Потому что они с фронтом пройдут, и потом уже снова будет преимущественно больше солнечная погода. А именно похолодание", - сообщила представительница УкрГМЦ.
По ее словам, оно "будет ощутимым".
"23 сентября у нас еще тепло (кроме Волыни, Львовской и Ровенской областей). Лето продолжается, можем так сказать. Но в дальнейшем в большинстве областей - кроме восточной и юго-восточной части - ожидаем холодное дыхание осени", - рассказала эксперт.
Она уточнила, что после теплого вторника (23 сентября), уже в среду (24 сентября) в дневные часы будет ощущаться "прохлада".
Между тем начиная с ночи 25 сентября показатели температуры воздуха будут существенно снижаться.
"По показателям, температура ночью - начиная с 25 сентября (в ночь и на 25, и на 26 число) будет уже в пределах всего 2-7 градусов тепла по территории Украины", - сообщила Птуха.
Она добавила, что "даже возможны слабые заморозки на поверхности почвы":
- в северных областях;
- в большинстве западных областей;
- в большинстве центральных областей.
"Но эта информация еще будет уточняться с приближением процесса", - подчеркнула специалист.
Дневные максимумы, по ее словам, также претерпят изменения.
"24 сентября уже похолодает до 11-16°C в дневные часы. И вот немного теплее будет на юге и на Закарпатье - до 14-19°C... Там не настолько будет ощущаться эта прохлада", - рассказала синоптик.
Следовательно, в большинстве областей температура воздуха днем с середины недели составит около 11-16°C.
"Традиционно это у нас изменятся воздушные потоки. Ветер будет с севера. Поэтому, конечно, первая у нас чувствует это, преимущественно, северная часть Украины", - уточнила Птуха.
В завершение она сообщила, что после такого похолодания "немного может стабилизируется ситуация".
"Каких-то там резких дополнительных процессов поступления новой порции холода пока не видим. Но, опять же, каких-то резких повышений температуры - также. Будем следить за ситуацией", - подытожила синоптик УкрГМЦ.
Первые холода в Украине в конце лета - начале осени
Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.
Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).
Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".
И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.