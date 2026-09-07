В Україну йде потепління: синоптик розповіла, чи припече знову до +33

Чи правда, що насувається потепління до +33°С

– Трішечки, на жаль, викривлена інформація в деяких наших медіа.

Певне потепління буде.

Але такі значення (до +33°С вдень, - Ред.) - навряд чи. Хіба якщо десь дуже локально.

Як насправді зміниться погода найближчим часом

– Поки що в нас... 8-10 вересня (у вівторок, середу й четвер, - Ред.) ситуація в Україні, складатиметься дещо по-різному.

Але спільним буде те, що погоду без опадів у більшості областей буде зумовлювати поле високого атмосферного тиску.

І лише до західних областей, вже аж 10 вересня (в денні години) надійде атмосферний фронт із заходу. Він спричинить там місцями короткочасні дощі.

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Більшу ж різноманітність очікуємо саме в розподілі температури.

Впродовж завтрашнього дня, 8 вересня, над Україною ще знаходитиметься прохолодніша повітряна маса. Але вже 9 вересня - надійде більш тепле повітря з півдня.

І ось 10 вересня - його вплив буде найвідчутнішим.

Тиск і вологість при цьому, як і температура, все одно зазнаватимуть коливань.

Що саме можуть показувати стовпчики термометрів

– За температурним розподілом, то найближча ніч у нас ще +6...+12°С. І завтра - такі, стримані +20...+25°С в денні години.

Прогноз погоди на вівторок, 8 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

А ось 9-10 вересня - вже підвищення температури.

Ночі будуть в межах близько +9...+16°С. А в денні години поки що наші фахівці дають +23...+28°С.

Окремо, локально... по Закарпаттю, по півдню, можливо - на поодиноких метеостанціях - до +30°С.

Але більше - поки що не очікуємо.

Тому що, все ж таки і перед цим - тобто зараз - відбувається вже вихолодження повітря і приземного шару атмосфери...

Отже, очікуємо, що хоч і буде підвищення, але таких... кардинальних якихось, літніх спекотних значень ми вже не отримаємо.

Особливості погоди впродовж 9-10 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи може температура піднятись вище +30°С в містах

– Ну, на термометрах, які висять на сонці, на балконі - звичайно, може (температура повітря "піднятись" вище +30°С, - Ред.).

Але ж це - не та температура. Абсолютно не показова.

А температуру загальної повітряної маси - очікуємо в межах +23...+28°С, в принципі. По більшості регіонів.

Чи надовго затримається в Україні таке тепло

– Поки що в нас... на 11-12 вересня (п'ятницю й суботу, - Ред.) - практично в цих же межах буде утримуватися значення температури вдень.

Вночі - навіть трішки підвищиться. Буде в межах +11...+16°С.

Але 11 числа вже у західних і північних областях буде надходити атмосферний фронт. І там - вже буде температура в межах +18...+23°С.

12 вересня - вже ось ці +18...+23°С будуть у більшості регіонів.

Тільки по півдню та південному сходу - ще +23...+28°С.

Вночі - також знову буде зниження. По заходу та півночі 12 вересня вже +7...+12°С очікуємо. Решта території - ще +11...+16°С.

Тобто такі коливання - залишаються. Не критичні, не різкі...

В принципі, для вересня - це типова погода. Ще в денні години, якщо антициклон, то, звичайно, сонечко буде пригрівати. І нагадувати про недалеке літо.

Але, все ж таки, нічні ось ці температури - вже відчутно нижчі.