В Україну йде потепління, місцями на півдні до +20: бліц з Укргідрометцентром

Які процеси впливають на погоду в Україні зараз

Зараз, за словами експерта, через територію України проходить атмосферний фронт - із заходу на схід.

"Тому в нас сьогодні - так, дощить переважно. Крім південних областей", - пояснила синоптик.

Проте надалі - вже завтра, 30 жовтня - буде "більш комфортна, приємна погода".

Де ймовірні дощі найближчими днями

Птуха розповіла, що надалі "атмосферний тиск в Україні зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску".

"Тому завтра в нас вже - без опадів", - додала вона.

Лише на крайньому заході країни вдень "наступний атмосферний фронт" зумовить невеликий дощ.

"Впродовж наступних двох діб опади у вигляді невеликого дощу можуть бути у східних і північно-східних областях. Потім - в ніч на 31 жовтня - і в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі", - повідомила експерт.

Вона пояснила, що це буде пов'язано з проходженням атмосферного фронту, який "пов'язаний із системою зниженого тиску на північ від території України".

"Решта територій - у нас буде без опадів", - додала синоптик.

Що найближчим часом буде з вітром

Вже завтра, 30 жовтня, вітер "буде відчуватися з півдня".

Представниця УкрГМЦ пояснила, що він "нестиме відносно теплішу повітряну масу".

"Вітер південний - із переходом на північно-західний - буде трішки змінюватися впродовж найближчих трьох діб", - поділилась синоптик.

Проте потім він все одно зміниться знову - і "з'явиться південна складова в ньому".

Чого можна чекати від потепління в Україні

Птуха підтвердила, що зараз в Україні "певні зрушення в бік позитивних температур відбуваються".

Оскільки вітер буде трішки змінюватись, буде, переважно, надходити і "відносно тепліша повітряна маса".

"І, відповідно, температурні показники вночі в нас 2-9 градусів тепла. Вдень 10-16 градусів тепла", - розповіла синоптик.

Тим часом на півдні температура повітря місцями може піднятись до +17°C, і навіть до +20°C.

"Але це - тільки на півдні. І досить локально. Це не означає, що там всюди буде така температура", - наголосила представниця УкрГМЦ.

Вона додала, що як для закінчення жовтня (й для цієї пори року), це - "досить такі, високі навіть, можна сказати, значення температури".

"У Карпатах лише... в нас ніч від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. А вдень - все одно залишається з плюсом. 2-8 градуси тепла", - зауважила спеціаліст.

За її словами, таке потепління буде "поступове".

"Воно буде утримуватись. Але не буде абсолютно сухим. Тобто це - не те, коли в нас потужний... антициклон. І немає жодної краплі. І блакитне небо. І тепло. Тут, бачите, періодично і дощики можуть накрапати. Але у поєднанні з теплою повітряною масою", - пояснила фахівець.

Що буде з погодою на початку наступного тижня

Якщо говорити про ситуацію з погодою надалі - впродовж неділі (2 листопада) й понеділка (3 листопада) - то там погода очікується, за словами Птухи, переважно без опадів.

"Знову атмосферний тиск підвищиться", - пояснила вона.

3 листопада - тільки у західних областях - "може трішечки накрапати такий невеликий осінній дощик".

"На решті територій - без опадів. Прояснення можуть бути. І, знову ж таки, температурний фон істотно не зміниться", - поділилась синоптик.

Вночі температура повітря може підніматись до 3-9°C, вдень - до 10-16°C.

"І до півдня ще доєднується захід. Але вже так... до +19°C. Південь і захід - до +19°C", - розповіла експерт УкрГМЦ.

Водночас Птуха наголосила, що більш точна інформація щодо погоди й температурних показників на ці дати ще буде уточнюватись.

Чи можуть бути тумани в Україні

Тумани в Україні, згідно з інформацією спеціаліста, можуть бути.

"Але територіально (де саме) й по часових рамках - то це вже визначається там, за добу, наприклад, від можливого утворення. І тоді складається попередження", - розповіла синоптик.

Так, наприклад, на завтра (30 жовтня), туманів наразі не очікують.

"Тому що в нас, все ж таки, ще і пориви вітру можуть бути. Саме вдень у західних областях. Хоч вони й локальні, але все одно... У нас, як би, не надто спокійна така ситуація в плані вітру", - пояснила Птуха.

Вона уточнила, що йдеться про вітер з помірними, а подекуди - й навіть трішки більшими швидкостями.

"Це не сприяє утворенню туманів. А навпаки - пошвидше розсіює", - додала фахівець.

Чи може затриматись сніг на високогір'ї Карпат

Синоптик повідомила, що з огляду на прогнозовані погодні умови, шансів у снігу "надовго затриматись" на високогір'ї Карпат - немає.

"Але трішечки, принаймні сьогодні ще, - може утримуватися. Хоча надалі буде інтенсивно танути, скажімо так", - зауважила Птуха.

Вона пояснила, що в горах вночі найближчим часом може бути, переважно, "близько нуля". Але "за рахунок денних максимумів - все одно вдень там стабільно плюс".

"Тому очікуємо, що буде танути. Розрахункові моделі так прогнозують. Ну, ще ось завтра, післязавтра подекуди... там ще може бути, утримуватись він. Але надалі - вже буде танути. Поки що - так", - поділилась експерт.

Чи можна сказати, що погода в жовтні була в межах "норми"

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що станом на тепер підбивати будь-які підсумки за весь жовтень - зарано.

"За весь жовтень підсумки ще, звичайно, будуть пізніше - по завершенню місяця. Але, наприклад, середньодобова температура вчора по території України була від 6 до 11 градусів. Що в цілому - так, близько до норми", - розповіла Птуха.

Вона додала, що "цей останній тиждень якраз-таки в нас досить наближений до показників кліматичної норми".

Коли настає метеорологічна зима

Насамкінець синоптик нагадала, що метеорологічна зима - це "коли середньодобова температура вже не піднімається вище 0 градусів".

"Кілька днів поспіль", - уточнила спеціаліст.