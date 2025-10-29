В Украину идет потепление, местами на юге до +20: блиц с Укргидрометцентром

Какие процессы влияют на погоду в Украине сейчас

Сейчас, по словам эксперта, через территорию Украины проходит атмосферный фронт - с запада на восток.

"Поэтому у нас сегодня - так, дождит преимущественно. Кроме южных областей", - объяснила синоптик.

Однако в дальнейшем - уже завтра, 30 октября - будет "более комфортная, приятная погода".

Где вероятны дожди в ближайшие дни

Птуха рассказала, что в дальнейшем "атмосферное давление в Украине будет расти и погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления".

"Поэтому завтра у нас уже - без осадков", - добавила она.

Только на крайнем западе страны днем "следующий атмосферный фронт" обусловит небольшой дождь.

"В течение следующих двух суток осадки в виде небольшого дождя могут быть в восточных и северо-восточных областях. Затем - в ночь на 31 октября - и в западных и северных областях пройдут небольшие дожди", - сообщила эксперт.

Она объяснила, что это будет связано с прохождением атмосферного фронта, который "связан с системой пониженного давления к северу от территории Украины".

"Остальные территории - у нас будет без осадков", - добавила синоптик.

Что в ближайшее время будет с ветром

Уже завтра, 30 октября, ветер "будет ощущаться с юга".

Представительница УкрГМЦ объяснила, что он "будет нести относительно теплую воздушную массу".

"Ветер южный - с переходом на северо-западный - будет немного меняться в течение ближайших трех суток", - поделилась синоптик.

Однако потом он все равно изменится снова - и "появится южная составляющая в нем".

Чего можно ждать от потепления в Украине

Птуха подтвердила, что сейчас в Украине "определенные сдвиги в сторону положительных температур происходят".

Поскольку ветер будет немного меняться, будет, преимущественно, поступать и "относительно теплая воздушная масса".

"И, соответственно, температурные показатели ночью у нас 2-9 градусов тепла. Днем 10-16 градусов тепла", - рассказала синоптик.

Между тем на юге температура воздуха местами может подняться до +17°C, и даже до +20°C.

"Но это - только на юге. И достаточно локально. Это не значит, что там везде будет такая температура", - подчеркнула представительница УкрГМЦ.

Она добавила, что как для окончания октября (и для этого времени года), это - "достаточно такие, высокие даже, можно сказать, значения температуры".

"В Карпатах только... у нас ночь от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза. А днем - все равно остается с плюсом. 2-8 градуса тепла", - отметила специалист.

По ее словам, такое потепление будет "постепенное".

"Оно будет удерживаться. Но не будет абсолютно сухим. То есть это - не то, когда у нас мощный... антициклон. И нет ни одной капли. И голубое небо. И тепло. Здесь, видите, периодически и дождики могут накрапывать. Но в сочетании с теплой воздушной массой", - объяснила специалист.

Что будет с погодой в начале следующей недели

Если говорить о ситуации с погодой в дальнейшем - в течение воскресенья (2 ноября) и понедельника (3 ноября) - то там погода ожидается, по словам Птухи, преимущественно без осадков.

"Опять атмосферное давление повысится", - объяснила она.

3 ноября - только в западных областях - "может немного накрапывать такой небольшой осенний дождик".

"На остальных территориях - без осадков. Прояснения могут быть. И, опять же, температурный фон существенно не изменится", - поделилась синоптик.

Ночью температура воздуха может подниматься до 3-9°C, днем - до 10-16°C.

"И к югу еще присоединяется запад. Но уже так... до +19°C. Юг и запад - до +19°C", - рассказала эксперт УкрГМЦ.

В то же время Птуха отметила, что более точная информация о погоде и температурных показателях на эти даты еще будет уточняться.

Могут ли быть туманы в Украине

Туманы в Украине, согласно информации специалиста, могут быть.

"Но территориально (где именно) и по временным рамкам - это уже определяется там, за сутки, например, от возможного образования. И тогда составляется предупреждение", - рассказала синоптик.

Так, например, на завтра (30 октября), туманов пока не ожидают.

"Потому что у нас, все же, еще и порывы ветра могут быть. Именно днем в западных областях. Хотя они и локальные, но все равно... У нас, как бы, не слишком спокойная такая ситуация в плане ветра", - объяснила Птуха.

Она уточнила, что речь идет о ветре с умеренными, а иногда - и даже немного большими скоростями.

"Это не способствует образованию туманов. А наоборот - быстрее рассеивает", - добавила специалист.

Может ли задержаться снег на высокогорье Карпат

Синоптик сообщила, что учитывая прогнозируемые погодные условия, шансов у снега "надолго задержаться" на высокогорье Карпат - нет.

"Но немного, по крайней мере сегодня еще, - может удерживаться. Хотя в дальнейшем будет интенсивно таять, скажем так", - отметила Птуха.

Она объяснила, что в горах ночью в ближайшее время может быть, преимущественно, "около нуля". Но "за счет дневных максимумов - все равно днем там стабильно плюс".

"Поэтому ожидаем, что будет таять. Расчетные модели так прогнозируют. Ну, еще вот завтра, послезавтра кое-где... там еще может быть, удерживаться он. Но в дальнейшем - уже будет таять. Пока что - так", - поделилась эксперт.

Можно ли сказать, что погода в октябре была в пределах "нормы"

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что по состоянию на сейчас подводить какие-либо итоги за весь октябрь - рано.

"За весь октябрь итоги еще, конечно, будут позже - по завершению месяца. Но, например, среднесуточная температура вчера по территории Украины была от 6 до 11 градусов. Что в целом - да, близко к норме", - рассказала Птуха.

Она добавила, что "эта последняя неделя как раз-таки у нас достаточно приближена к показателям климатической нормы".

Когда наступает метеорологическая зима

В завершение синоптик напомнила, что метеорологическая зима - это "когда среднесуточная температура уже не поднимается выше 0 градусов".

"Несколько дней подряд", - уточнила специалист.