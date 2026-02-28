UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну йде потепління: якою буде погода в останній день зими

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 28 лютого, прогнозують погоду без опадів, а на заході та півдні країни температура підвищиться до 11° тепла.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер південно західний, у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5 тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно західний, 5-10 м/с.

Температура по області ввдень 0-5 тепла; у Києві 2-4 тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві