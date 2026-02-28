В Україну йде потепління: якою буде погода в останній день зими

В Україні сьогодні, 28 лютого, прогнозують погоду без опадів, а на заході та півдні країни температура підвищиться до 11° тепла.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.
Вітер південно західний, у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 0-5 тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.
У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вранці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно західний, 5-10 м/с.
Температура по області ввдень 0-5 тепла; у Києві 2-4 тепла.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.