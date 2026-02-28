В Украину идет потепление: какой будет погода в последний день зимы

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман. На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами гололед.

Ветер юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5 тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, без осадков. Утром на дорогах местами гололед.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5 тепла; в Киеве 2-4 тепла.