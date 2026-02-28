В Украину идет потепление: какой будет погода в последний день зимы

В Украине сегодня, 28 февраля, прогнозируют погоду без осадков, а на западе и юге страны температура повысится до 11° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман. На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами гололед.
Ветер юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 0-5 тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла.
В Киеве и области сегодня переменная облачность, без осадков. Утром на дорогах местами гололед.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5 тепла; в Киеве 2-4 тепла.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.