Лютий здивує температурою? Синоптики пояснили, яким може бути останній місяць зими
В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Що відомо про середні температури в лютому
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою лютого, середня місячна температура повітря в Україні складає:
- у більшості регіонів - від 0 до 6 градусів морозу;
- в Одеській області, на Закарпатті та в Криму - місцями від 1 до 4 градусів тепла.
Абсолютні температурні мінімуми й максимуми
Абсолютні мінімуми температури повітря впродовж останнього місяця зими становлять:
- в цілому по Україні - від 23,7 до 36,1 градуса морозу;
- у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях - місцями від 37,2 до 39,0 градусів морозу;
- в Одеській області та в Криму - місцями від 14,5 до 21,5 градуса морозу.
При цьому абсолютні максимуми температури повітря є такими:
- по Україні - від 12,3 до 21,9 градуса тепла;
- в Одеській, Вінницькій областях та в Криму - місцями від 23,0 до 24,4 градуса тепла;
- на високогір'ї Карпат - від 9,5 до 11,1 градуса тепла.
Коли температура повітря "перевалює за нуль"
Українцям розповіли, що перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів за Цельсієм - у бік підвищення - відбувається зазвичай:
- у першій декаді лютого - в Одеській області, на Закарпатті та в Криму;
- у другій і третій декадах лютого - на решті території;
- у першій декаді березня - локально у західних, північних, центральних та східних областях.
Скільки опадів буває в останній місяць зими
Середня місячна кількість опадів впродовж лютого в Україні, згідно з даними експертів УкрГМЦ, становить:
- в цілому по Україні - 22-49 мм;
- у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму - 53-89 мм;
- на високогір'ї - 104-108 мм.
Яким може бути лютий 2026 року в Україні
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у лютому 2026 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Уточнюється, що для західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей такі показники - в межах норми.
"На решті території країни - на 1,5 градуса вище за норму", - додали спеціалісти УкрГМЦ.
Тим часом місячна кількість опадів впродовж лютого очікується:
- по Україні - близько 29-67 мм;
- у Карпатах - місцями 74-83 мм.
"Що в межах норми (80-120%)", - пояснили українцям.
