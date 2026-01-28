Лютий здивує температурою? Синоптики пояснили, яким може бути останній місяць зими

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

"Що в межах норми (80-120%)", - пояснили українцям.

"На решті території країни - на 1,5 градуса вище за норму", - додали спеціалісти УкрГМЦ.

Уточнюється, що для західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей такі показники - в межах норми.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у лютому 2026 року в Україні.

Середня місячна кількість опадів впродовж лютого в Україні, згідно з даними експертів УкрГМЦ, становить:

Українцям розповіли, що перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів за Цельсієм - у бік підвищення - відбувається зазвичай:

При цьому абсолютні максимуми температури повітря є такими:

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою лютого, середня місячна температура повітря в Україні складає:

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про погоду впродовж найближчих діб - де в Україні будуть морози сьогодні й до кінця робочого тижня.

Крім того, начальниця відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ Наталія Голеня повідомила, що на Україну насувається суттєве похолодання.

Вже впродовж найближчих вихідних температура повітря в багатьох областях може впасти до 20 градусів морозу, а згодом - навіть до -25.

При цьому морозна погода, за словами спеціаліста, може утримуватись практично впродовж першої декади лютого.

Читайте також, яке дивовижне природнє явище помітили українці під час сильних морозів у січні.