ua en ru
Сб, 28 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну йде потепління: якою буде погода в останній день зими

Субота 28 лютого 2026 07:00
UA EN RU
В Україну йде потепління: якою буде погода в останній день зими Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 28 лютого, прогнозують погоду без опадів, а на заході та півдні країни температура підвищиться до 11° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Велика вода вже в березні: які регіони під загрозою та яку підтримку готує влада

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер південно західний, у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5 тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.

В Україну йде потепління: якою буде погода в останній день зими

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно західний, 5-10 м/с.

Температура по області ввдень 0-5 тепла; у Києві 2-4 тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС
У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі