В Украину идет потепление: какой будет погода в последний день зимы

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 февраля (Getty Images)

В Украине сегодня, 28 февраля, прогнозируют погоду без осадков, а на западе и юге страны температура повысится до 11° тепла.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман. На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами гололед. Ветер юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5 тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла. facebook.com/UkrHMC Погода в Киеве В Киеве и области сегодня переменная облачность, без осадков. Утром на дорогах местами гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 0-5 тепла; в Киеве 2-4 тепла.