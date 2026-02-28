ua en ru
В Украину идет потепление: какой будет погода в последний день зимы

Суббота 28 февраля 2026 07:00
UA EN RU
В Украину идет потепление: какой будет погода в последний день зимы Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 февраля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 28 февраля, прогнозируют погоду без осадков, а на западе и юге страны температура повысится до 11° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами туман. На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами гололед.

Ветер юго-западный, в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5 тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла.

В Украину идет потепление: какой будет погода в последний день зимы

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность, без осадков. Утром на дорогах местами гололед.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5 тепла; в Киеве 2-4 тепла.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

