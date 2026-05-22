В Україну йде похолодання: що буде з погодою до літа і чи відступлять грози

Головне: Грози в суботу : короткочасні опади ймовірні у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях (місцями - град і шквали).

: короткочасні опади ймовірні у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях (місцями - град і шквали). Ситуація в неділю : дощів поменшає, грози можуть бути на сході та південному сході України.

: дощів поменшає, грози можуть бути на сході та південному сході України. Травневе тепло : 24-25 травня в нічні години прогнозують +10...+15°С, а вдень +21...+26°С.

: 24-25 травня в нічні години прогнозують +10...+15°С, а вдень +21...+26°С. Новий атмосферний фронт : 27 травня дощі з грозами охоплять більшість областей, а на півночі денна температура впаде до +15...+21°С.

: 27 травня дощі з грозами охоплять більшість областей, а на півночі денна температура впаде до +15...+21°С. Хвиля похолодання : згідно з орієнтовним (попереднім) прогнозом, наприкінці травня - з 28 числа - може бути нестійка прохолодна погода (вдень - до +12...+13°С).

: згідно з орієнтовним (попереднім) прогнозом, наприкінці травня - з 28 числа - може бути нестійка прохолодна погода (вдень - до +12...+13°С). Травнева "норма" : температура повітря в межах поточного місяця "коливається" від дещо тепліших значень до відповідних сезону (хоча наступного тижня може опуститись трішки нижче за норму).

: температура повітря в межах поточного місяця "коливається" від дещо тепліших значень до відповідних сезону (хоча наступного тижня може опуститись трішки нижче за норму). "Аномалії" та смерчі: жодних страшних погодних несподіванок, а тим паче смерчів у Києві синоптики не прогнозують (попри чутки у мережі).

Від чого залежатиме погода найближчим часом

– Синоптичну ситуацію по території України буде формувати атмосферний фронт, який зумовлюватиме, зокрема завтра вдень, короткочасні дощі з грозами. У східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

В окремих районах - також очікуємо град та шквали до 15-20 метрів за секунду.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів, оскільки до території України із заходу поширюватиметься поле підвищеного атмосферного тиску.

Повітряні потоки вже будуть змінюватись. Вітер буде рухатись до нас із півночі.

Хоча у східних областях він ще залишатиметься південно-східний, в межах 5-10 метрів за секунду.

Що буде при цьому з температурою повітря

– Значення температури найближчої ночі будуть в межах 12-17 градусів (за Цельсієм, - Ред.). У західних областях - трішки свіжіше. Там буде +8...+13°С.

Натомість денні максимуми у більшості областей підніматимуться до +21...+26°С.

А у південно-східній частині України - буде найтепліше. Очікуємо, що повітря прогріватиметься до +25...+30°С.

Чи зміниться синоптична ситуація в неділю

– Надалі поле підвищеного атмосферного тиску буде поширюватись на всю територію України.

Лише 24 травня (в неділю, - Ред.) на сході та південному сході країни вдень залишатимуться короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.

А ось на решті території буде погода без опадів. За рахунок ось цього антициклону із заходу.

Значення температури цієї та наступної доби будуть вже більш свіжі по всій території України.

Зокрема в нічні години ми очікуємо +10...+15°С. Вдень +21...+26°С.

Це 24 та 25 травня.

24-25 травня в Україні буде тепло і майже без опадів (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від опадів на початку робочого тижня

– У понеділок (25 травня, - Ред.) антициклон залишатиметься із впливом на територію України.

Лише у південних, східних та Дніпропетровській областях вдень - місцями невеликі короткочасні дощі в нас ще залишатимуться.

Їх будуть зумовлювати залишковими процесами від ось цього атмосферного фронту. Саме він буде зумовлювати ці опади. Невеликі й короткочасні.

Чи може прийти пізніше стабільно суха погода

– 26 та 27 травня (у вівторок-середу, - Ред.) у нас залишатиметься така, так би мовити, певна зміна погоди.

26 травня ще залишатиметься погода без опадів. Лише вдень у північно-східній частині - місцями невеликі короткочасні дощі все ж випадатимуть.

А ось 27 травня - короткочасні дощі з грозами будуть переважати у більшості областей.

Оскільки до території України буде надходити новий атмосферний фронт, уже з півночі. За рахунок того, що центр циклону буде розташовуватись дещо північно-східніше від території України.

Таким чином його атмосферні фронти будуть надходити 27 числа у більшість областей і приносити ось ці короткочасні дощі.

27 травня короткочасні дощі з грозами ймовірні у більшості областей (інфографіка: РБК-Україна)

Яка може бути при цьому температура повітря

– Значення температури у нічні години залишатимуться в тих самих межах, тобто +10...+15°С.

Натомість денні максимуми в нас трішки так... відчутно знизяться.

Так, 26 і 27 числа у більшості областей буде в межах +20...+26°С.

Проте у північній частині України 27 травня буде вже в межах +15...+21°С.

Там буде таке, певне зниження температури саме в денні години.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

– Надалі в нас буде залишатись нестійка прохолодна погода.

З температурою вночі +5...+12°С. Вдень +12...+13°С.

У більшості областей залишатимуться короткочасні дощі з грозами. Переважно - вдень.

Атмосферні фронти будуть продовжувати рух на території України. І також буде "затягати" до нас трішки свіжішу повітряну масу. Тому будуть такі, зниження, так би мовити, до свіжих значень.

З 28 травня в Україні може відчутно похолодати (інфографіка: РБК-Україна)

Чи вкладаються всі ці процеси у травневу "норму"

– В цілому, якщо розглядати синоптичну ситуацію зараз, як все відбувається... То на прикладі 21 травня (коли середня добова температура була в межах 15-20 градусів) - це було близько до норми.

Проте у північно-східній частині України, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях було 21-24 градуси, що є на 4-7 градусів вище за норму.

Та ж температура, яка в нас надалі спостерігатиметься, буде загалом спершу в межах норми, а потім - трішки нижчою за норму.

Чи ймовірні зараз погодні "аномалії", смерч у Києві

– Наскільки я знаю, то смерч у Києві - це таке явище... дуже-дуже рідкісне. Тут просто треба зважати на те, яка фізика утворення саме смерчу.

Він утворюється у таких, пустельних місцях, так би мовити. І коли саме для смерчу є передумови, орографічний ефект.

Здебільшого ми можемо говорити про те, що смерчі утворюються більше в таких місцевостях, де є чиста територія здебільшого, без забудови.

Тобто про Київ тут важко щось сказати.

Це може буде просто якийсь атмосферний вихор. Але передумов наразі як таких немає для його утворення. Такого поки не спостерігається.