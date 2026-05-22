В Украину идет похолодание: что будет с погодой до лета и отступят ли грозы

Синоптическая ситуация в Украине в ближайшее время будет "качаться" - от яркого солнца до грозовых дождей. Однако весеннее тепло может подвинуть более свежая воздушная масса.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– Синоптическую ситуацию по территории Украины будет формировать атмосферный фронт, который будет обусловливать, в частности завтра днем, кратковременные дожди с грозами. В восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
В отдельных районах - также ожидаем град и шквалы до 15-20 метров в секунду.
Во всех других областях будет оставаться погода без осадков, поскольку на территорию Украины с запада будет распространяться поле повышенного атмосферного давления.
Воздушные потоки уже будут меняться. Ветер будет двигаться к нам с севера.
Хотя в восточных областях он еще будет оставаться юго-восточный, в пределах 5-10 метров в секунду.
– Значения температуры ближайшей ночью будут в пределах 12-17 градусов (по Цельсию, - Ред.). В западных областях - немного свежее. Там будет +8...+13°С.
Зато дневные максимумы в большинстве областей будут подниматься до +21...+26°С.
А в юго-восточной части Украины - будет теплее всего. Ожидаем, что воздух будет прогреваться до +25...+30°С.
– В дальнейшем поле повышенного атмосферного давления будет распространяться на всю территорию Украины.
Только 24 мая (в воскресенье, - Ред.) на востоке и юго-востоке страны днем будут оставаться кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.
А вот на остальной территории будет погода без осадков. За счет вот этого антициклона с запада.
Значения температуры этих и следующих суток будут уже более свежие по всей территории Украины.
В частности в ночные часы мы ожидаем +10...+15°С. Днем +21...+26°С.
Это 24 и 25 мая.
– В понедельник (25 мая, - Ред.) антициклон будет оставаться с влиянием на территорию Украины.
Только в южных, восточных и Днепропетровской областях днем - местами небольшие кратковременные дожди у нас еще будут оставаться.
Их будут обусловливать остаточными процессами от вот этого атмосферного фронта. Именно он будет обусловливать эти осадки. Небольшие и кратковременные.
– 26 и 27 мая (во вторник-среду, - Ред.) у нас будет оставаться такая, так сказать, определенная смена погоды.
26 мая еще будет оставаться погода без осадков. Только днем в северо-восточной части - местами небольшие кратковременные дожди все же будут выпадать.
А вот 27 мая - кратковременные дожди с грозами будут преобладать в большинстве областей.
Поскольку к территории Украины будет поступать новый атмосферный фронт, уже с севера. За счет того, что центр циклона будет располагаться несколько северо-восточнее территории Украины.
Таким образом его атмосферные фронты будут поступать 27 числа в большинство областей и приносить вот эти кратковременные дожди.
– Значения температуры в ночные часы будут оставаться в тех же пределах, то есть +10...+15°С.
Зато дневные максимумы у нас немного так... ощутимо снизятся.
Так, 26 и 27 числа в большинстве областей будет в пределах +20...+26°С.
Однако в северной части Украины 27 мая будет уже в пределах +15...+21°С.
Там будет такое, определенное снижение температуры именно в дневные часы.
– В дальнейшем у нас будет оставаться неустойчивая прохладная погода.
С температурой ночью +5...+12°С. Днем +12...+13°С.
В большинстве областей будут оставаться кратковременные дожди с грозами. Преимущественно - днем.
Атмосферные фронты будут продолжать движение на территории Украины. И также будет "затягивать" к нам немного более свежую воздушную массу. Поэтому будут такие, снижения, так сказать, до свежих значений.
– В целом, если рассматривать синоптическую ситуацию сейчас, как все происходит... То на примере 21 мая (когда средняя суточная температура была в пределах 15-20 градусов) - это было близко к норме.
Однако в северо-восточной части Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях было 21-24 градуса, что на 4-7 градусов выше нормы.
Та же температура, которая у нас в дальнейшем будет наблюдаться, будет в целом сначала в пределах нормы, а затем - немного ниже нормы.
– Насколько я знаю, то смерч в Киеве - это такое явление... очень-очень редкое. Здесь просто нужно учитывать то, какая физика образования именно смерча.
Он образуется в таких, пустынных местах, так сказать. И когда именно для смерча есть предпосылки, орографический эффект.
В основном мы можем говорить о том, что смерчи образуются больше в таких местностях, где есть чистая территория в основном, без застройки.
То есть о Киеве здесь трудно что-либо сказать.
Это может быть просто какой-то атмосферный вихрь. Но предпосылок пока как таковых нет для его образования. Такого пока что не наблюдается.
Напомним, ранее в УкрГМЦ сообщили, по каким растениям на огородах и в садах "ударила" погода в начале мая.
Кроме того, мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето. Тогда май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды.
Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.