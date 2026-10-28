В Україну йде похолодання з першим снігом: якою погодою почнеться листопад

Чи можна довіряти довгостроковим прогнозам

– Річ у тім, що довгострокові прогнози (більше ніж на 5 діб) щоденно, або ж навіть кожні 6-12 годин - змінюються.

Як і будь-які прогнози, в принципі.

Але якщо говорити про більш довгострокові - відсоток справджуваності в них, звичайно, менший.

Тому завжди офіційні прогнози ми даємо на 3-5 діб.

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Чи варто готуватись до снігу в листопаді в цілому

– Певні тенденції (для першого снігу в листопаді "по Україні", - Ред.), звичайно, є.

Якщо говорити про початок листопада та в цілому - для цього місяця типова погода, яка може вже мати інколи такий характер зимовий.

І опади вже можуть бути змішаної фази.

Це - якраз-таки та погода, яка є притаманна листопаду.

Тому, звичайно, до таких проявів треба готуватися. Особливо автомобілістам вже варто подумати про "перевзування" автівки.

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Чи принесе сніг "по Україні" початок наступного місяця

– Передумови для того, щоб там у нас вже були якісь опади змішаної фази, звичайно, поступово з'являються.

Поки що атмосферні фронти, які будуть до нас надходити 5-6 листопада, навіть 4-го - там ще невеличка може бути нестійкість...

Вони несуть в собі переважно дощі. Які подекуди можуть поєднуватися з мокрим снігом.

Тобто це - не снігопад такий класичний, абсолютно. Тому що температурні показники все ж таки в нас залишаються плюсовими.

Хоч вони і знижуються в нас.

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Коли саме чекати похолодання й чи буде воно відчутним

– Температура в нічні години, починаючи десь із 3 листопада, становитиме вже 0...+6 градусів тепла (по півдню та сходу України - ще до +10°C).

А денні максимуми - будуть уже +5...+10°C.

Це, звичайно, відрізнятиметься від того, що ми маємо зараз.

Адже зараз по Києву бачимо і +10°C, і +11°C. А якщо вже буде нижче, +7...+8°C, то, звичайно, це буде відчуватися.

Коли може прийти відчутне похолодання (інфографіка: РБК-Україна)

І 4-5 листопада - ще трішечки може знизитися температура.

Більше денна, мабуть. Буквально на 3-4 градуси ще може знизитися.

Тому що нічна буде залишатися все ж таки в плюсових межах.

Чи можливе різке зниження температури до морозів

– Хіба що на високогір'ї Карпат - там, звичайно, можуть бути і мінуси, і опади у вигляді снігу чи мокрого снігу (там вже і зараз вони є).

Але немає в нас такого, різкого зниження температури впродовж наступного тижня, скажімо так.

І кінець цього тижня, і початок листопада - зниження таке, дуже плавне відбувається, поступове.

І навіть без морозів поки що.

А допоки їх немає - якщо морозів немає - то і про якийсь там сніговий покрив взагалі не йдеться (на рівнинних територіях).

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Де в Україні ймовірний мокрий сніг найближчим часом

– В цілому це (похолодання 3-5 листопада, - Ред.) буде разом із хмарами і з опадами.

А опади - можуть подекуди поєднуватися. Дощ із мокрим снігом.

Але це може бути тільки в західних і північних областях.

Решта території - бачимо, що досить такі... вищі температурні показники будуть.

Але, знову ж таки, із наближенням до цих дат - будемо уточнювати.

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За яких умов дощ може "переходити" у мокрий сніг

– Ось цей перехід опадів - досить тонка межа.

Для цього потрібно, щоб на певній висоті була така температура... близько 0 градусів.

І тоді вони (опади, - Ред.) зможуть до нас, скажімо так, долетіти у вигляді ось цього мокрого снігу.

Якщо ж температура буде трішечки вища (на кілька градусів або ж навіть на один градус) - там досить маленький цей проміжок, температурний інтервал, який сприяє тому, що можуть бути опади у вигляді мокрого снігу.

Тобто якщо трішки вище - то все це буде у вигляді дощу.

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Наскільки "наперед" можна спрогнозувати сніг

– В листопаді вже готуємося до того, що все частіше у нас в прогнозах будуть з'являтися ось такі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом (зі сніжинкою, - Ред.).

Але, знову ж таки, дивимося на 3-5 діб. Там - вже більш конкретно можна говорити.

Те, що надалі, воно сьогодні є, за розрахунками, а потім - змінилась атмосфера, нові розрахунки відбулися.

І вже на ту дату може бути кардинально навіть інший прогноз. Таке теж буває.

Тому ми ніколи завчасно не говоримо більше ніж про 5 діб.