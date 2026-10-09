В Україну йде похолодання, але без стихійних заморозків: актуальний прогноз від синоптиків

Погода в Україні як впродовж вихідних, так і наступного тижня буде неоднорідна. В окремих областях вже зараз прогнозують відчутне похолодання та дощі.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Що буде впливати на погоду найближчим часом

– Трішки зміни будуть. Але поки що, не сказала би, що якісь критичні.

Впродовж вихідних і на початку наступного тижня синоптична ситуація в Україні складатиметься дещо по-різному.

Сьогодні (9 жовтня, - Ред.) холодний атмосферний фронт із заходу вже до кінця доби пролягатиме з півночі Лівобережжя на Одеську область.

А далі - він буде швидко рухатись у східному напрямку.

10 жовтня (в суботу, - Ред.) вночі цей атмосферний фронт ще впливатиме на північно-східну частину та Дніпропетровську область.

А вдень - вже тільки на східні області.

Решта території - вже формуватиметься погода в полі підвищеного атмосферного тиску. Тобто знову - перерва. Знову без опадів.

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Проте 11 жовтня (в неділю, - Ред.) із заходу надійде ще один атмосферний фронт, пов'язаний із двома циклонами.

Центр одного - над Балтикою, другого - над Італією. Якраз між ними він пролягає.

І у нас більш відчутним буде вплив вже циклонічності з південного заходу. Який залишатиметься у нас і на 12 жовтня (понеділок, - Ред.).

Тож розраховуємо на помірно теплу погоду. Але зі строкатим розподілом як температури, так, в принципі, і опадів.

Де та в які саме дні в Україні ймовірні дощі

– Завтра (10 жовтня, - Ред.) у нас, як ми вже зрозуміли, атмосферний фронт буде відходити.

Тож лише на сході та північному сході - трішечки ще невеликі дощі. Подекуди - до помірних можуть доходити.

Решта областей - вже без опадів.

Але 11-12 жовтня (в неділю та понеділок, - Ред.) в Україні (крім східних та південних областей), знову пройдуть помірні дощі.

Місцями - навіть значні вони можуть бути.

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Чи готуватись українцям до відчутних поривів вітру

– На сьогодні наші фахівці вже випустили попередження про посилення вітру. Але на завтра - після того, як відійде атмосферний фронт - вже таких передумов як би немає.

І поки що, на 11-12 число... Там також більш спокійно будуть заходити атмосферні фронти.

Тобто, звичайно, вітер буде інтенсивний.

Але за попередніми розрахунками - не повинен досягати небезпечних швидкостей.

Завтра вітер у нас ще південно-західний, 11 жовтня - південний навіть і 12 жовтня - південно-східний.

Тоді як у західних і в північних областях - північно-західний.

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Тобто за фронтом - буде така, північна складова розташовуватися. А перед фронтом - потоки будуть з південного сходу.

Як би два напрямки будуть над Україною.

Що можуть показувати при цьому стовпчики термометрів

– Якщо говорити про показники, то найближча ніч - вже буде прохолодніша: +4...+9°C. Тільки на півдні та сході +10...+15°C.

Вдень 10 жовтня - також більш стримані +14...+19°C. У південній частині України - до +24°C.

Особливості погоди в Україні в суботу, 10 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

11-12 жовтня температура вночі +6...+13°C, вдень +18...+24°C.

При цьому прохолодніше (в неділю, - Ред.) вже буде у західних областях. А у понеділок - і в північних та Вінницькій областях.

Там в денні години вже +11...+17°C, скажімо так. Хоча вночі, як і всюди, від 6 до 13 градусів вище нуля.

Особливості погоди в неділю та понеділок - 10-11 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи ймовірне пізніше ще більше зниження температури

– Починаючи з 13 жовтня, з вівторка, у західних областях буде більш відчутне зниження температури.

Там вже вночі в нас буде +1...+6°C.

Подекуди там можуть бути знову такі, локальні заморозки на поверхні ґрунту. Але це поки що попередньо.

Як попередження (і точний прогноз, - Ред.) - це вже будуть наші фахівці дивитися за розвитком ситуації.

Тоді вже після вихідних надаватимуть інформацію, чи будуть у західних областях ці заморозки на поверхні ґрунту, чи ні. Оскільки це залежить також від хмарності.

Але про таку ймовірність йдеться поки що тільки на заході, тільки на ґрунті. Тобто ніяких передумов для таких, стихійних заморозків - наразі немає.

Але вже, все ж таки, середина жовтня. Тому навіть якщо вони і будуть на поверхні ґрунту, то це - не якась аномалія.

Це - абсолютно типова погода для цієї пори року.

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Вдень у західних областях може бути також трішки нижча температура - від 10 до 15 градусів тепла.

Але решта областей - досить комфортно. +8...+13°C у нічні години та +13...+18°C в денні.

Так само і 14 жовтня (в середу, - Ред.), в принципі, ідентична картина.

Як зміниться погода наприкінці робочого тижня

– Після 15 числа - там знову певна перерва буде. Підвищення атмосферного тиску.

15-16 жовтня (четвер і п'ятниця, - Ред.) - без опадів. І по температурі - поки що немає якихось передумов для заморозків.

Тому що там - трішки зміняться повітряні потоки.

Буде +5...+12°C в нічні години, а в денні +10...+17°C. На півдні країни - навіть до +20°C.

Трішки нижче може бути в західних областях, звичайно. Але там вже будемо уточнювати, наскільки саме.