ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна повернула 11 дітей з РФ та окупованих територій: Лубінець розповів їх історії

Субота 19 липня 2025 11:34
UA EN RU
Україна повернула 11 дітей з РФ та окупованих територій: Лубінець розповів їх історії Фото: В Україну повернули ще 11 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, яких незаконно вивезли на тимчасово окуповані території або до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, операція з повернення відбулася в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

До її реалізації долучилися Офіс Омбудсмана та міжнародні партнери - зокрема, Держава Катар, яка виступила посередником.

"Найменшій дитині, яку ми повертаємо, - 10 років, найстаршій - 17 років", – зазначив Лубінець.

Він також розповів кілька історій про долі дітей, яким вдалося повернутися.

Одна з них - 13-річна дівчинка, мати якої потрапила в російський полон і була звільнена у квітні 2023 року.

Увесь цей час дитина перебувала з бабусею на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дівчинка постійно шукала можливість виїхати до матері.

Фото: В Україну повернули ще 11 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)

Завдяки тривалій роботі правозахисників та міжнародних партнерів родину вдалося возз’єднати - це була їхня перша зустріч від початку великої війни.

Ще один приклад - п’ятеро дітей з однієї родини, яких вивезли до РФ після початку бойових дій у їхньому регіоні.

Батьки були позбавлені батьківських прав, а опікун вивіз дітей за межі України. Протягом тривалого часу про їхнє місцеперебування нічого не було відомо.

Згодом діти самі вийшли на зв’язок із сестрою, яка залишилась в Україні, і висловили бажання повернутися. Зараз вся родина - разом.

Україна і надалі працює над поверненням усіх незаконно депортованих або переміщених дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1453 дитини з ТОТ та РФ.

Викрадення українських дітей Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.

Нагадаємо, що СБУ встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.

У Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евакуація Війна в Україні
Новини
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні