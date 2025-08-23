РФ незаконно вивезла з будинку-інтернату: до України повернули ще чотирьох дітей

У рамках програми президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще чотирьох громадян - трьох дітей та молодого хлопця.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За словами Єрмака, повернення стало можливим завдяки міжнародному посередництву Держави Катар та зусиллям команди Офісу Омбудсмана України.

Тепер усі вони знову вдома, на території вільної України.

Діти тривалий час жили у розлуці з рідними та не мали змоги виїхати через небезпеку, спричинену окупацією.

Окупанти незаконно вивезли їх з Олешківського дитячого будинку-інтернату спочатку на тимчасово окуповану територію, а згодом до Росії.

Депортація українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла з території України понад 19,5 тис. дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, понад тисячу дітей уже вдалося повернути додому, і ця робота триває. Київ постійно наголошує, що питання повернення неповнолітніх залишається одним із ключових у міжнародному порядку денному.

Депортація дітей стала підставою для ордерів Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт диктатора РФ Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає відповідальність за незаконне переміщення дітей та їх використання у військових цілях іноземними державами.