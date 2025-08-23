РФ незаконно вивезла з будинку-інтернату: до України повернули ще чотирьох дітей
У рамках програми президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще чотирьох громадян - трьох дітей та молодого хлопця.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Деталі
Окупанти незаконно вивезли їх з Олешківського дитячого будинку-інтернату спочатку на тимчасово окуповану територію, а згодом до Росії.
Діти тривалий час жили у розлуці з рідними та не мали змоги виїхати через небезпеку, спричинену окупацією.
Тепер усі вони знову вдома, на території вільної України.
За словами Єрмака, повернення стало можливим завдяки міжнародному посередництву Держави Катар та зусиллям команди Офісу Омбудсмана України.
Депортація українських дітей
Від початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла з території України понад 19,5 тис. дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, понад тисячу дітей уже вдалося повернути додому, і ця робота триває. Київ постійно наголошує, що питання повернення неповнолітніх залишається одним із ключових у міжнародному порядку денному.
Депортація дітей стала підставою для ордерів Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт диктатора РФ Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає відповідальність за незаконне переміщення дітей та їх використання у військових цілях іноземними державами.