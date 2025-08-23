ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ незаконно вивезла з будинку-інтернату: до України повернули ще чотирьох дітей

Субота 23 серпня 2025 10:06
UA EN RU
РФ незаконно вивезла з будинку-інтернату: до України повернули ще чотирьох дітей Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще 4 дітей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У рамках програми президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще чотирьох громадян - трьох дітей та молодого хлопця.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Деталі

Окупанти незаконно вивезли їх з Олешківського дитячого будинку-інтернату спочатку на тимчасово окуповану територію, а згодом до Росії.

Діти тривалий час жили у розлуці з рідними та не мали змоги виїхати через небезпеку, спричинену окупацією.

РФ незаконно вивезла з будинку-інтернату: до України повернули ще чотирьох дітей

Тепер усі вони знову вдома, на території вільної України.

За словами Єрмака, повернення стало можливим завдяки міжнародному посередництву Держави Катар та зусиллям команди Офісу Омбудсмана України.

Депортація українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла з території України понад 19,5 тис. дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, понад тисячу дітей уже вдалося повернути додому, і ця робота триває. Київ постійно наголошує, що питання повернення неповнолітніх залишається одним із ключових у міжнародному порядку денному.

Депортація дітей стала підставою для ордерів Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт диктатора РФ Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає відповідальність за незаконне переміщення дітей та їх використання у військових цілях іноземними державами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"