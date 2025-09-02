Роками жили під тиском і страхом: Україна повернула з окупації ще одну групу дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії ще одну групу дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до Росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя - грошей, одягу, їжі.

Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися.

Також додому повернулася дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків. Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів.

"Дякую команді Офісу омбудсмена України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку наших дітей. Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - зазначив глава ОП.