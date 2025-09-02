ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Роками жили під тиском і страхом: Україна повернула з окупації ще одну групу дітей

Вівторок 02 вересня 2025 15:44
UA EN RU
Роками жили під тиском і страхом: Україна повернула з окупації ще одну групу дітей Фото: Україна повернула з окупації ще одну групу дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії ще одну групу дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до Росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя - грошей, одягу, їжі.

Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися.

Також додому повернулася дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків. Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів.

"Дякую команді Офісу омбудсмена України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку наших дітей. Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні Діти
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці