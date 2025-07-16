На Україну сунуть гроза та град: де поллє уже в найближчі години

Зауважимо, що за словами синоптика сьогодні, 16 липня більшість регіонів України мала б очікувати сильна спека.

Проте повідомлялось, що вже найближчими днями прогнозується різке похолодання та потужні зливи.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що за минулий тиждень в Українських містах зафіксували 26 нових температурних рекордів.

Варто додати, що раніше патрульна поліція дала низку важливих порад для водіїв, щоб поїздка в негоду була безпечною.

РБК-Україна також давало рекомендації щодо того, що робити водієві, який потрапив у зливу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.