На Украину надвигаются гроза и град: где польет уже в ближайшие часы

Заметим, что по словам синоптика сегодня, 16 июля большинство регионов Украины должна была бы ожидать сильная жара.

Однако сообщалось, что уже в ближайшие дни прогнозируется резкое похолодание и мощные ливни.

Напомним, что недавно мы писали о том, что за прошедшую неделю в украинских городах зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Стоит добавить, что ранее патрульная полиция дала ряд важных советов для водителей, чтобы поездка в непогоду была безопасной.

РБК-Украина также давало рекомендации относительно того, что делать водителю, который попал в ливень.

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