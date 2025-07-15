Спека до +36 та сильні зливи з градом: яка погода очікує Україну завтра
16 липня більшість регіонів України охопить сильна спека, але вже найближчими днями синоптики прогнозують різке похолодання та потужні зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
У західних областях уже 16 липня пройдуть дощі з грозами, які місцями можуть супроводжуватись шквалами і градом.
Цей фронт поступово просуватиметься на схід - опади очікуються також на Житомирщині, Київщині, Черкащині та Одещині.
На решті території України поки що утримується спекотна і суха погода:
- Південь, Схід, Дніпропетровщина: +30…+36°C
- Північ: +28…+30°C
- Центр: +27…+31°C
- Захід: +22…+27°C
У другій половині тижня, за даними синоптиків, температура знизиться в багатьох регіонах, зокрема у столиці, що стане полегшенням після тривалої спеки.
У південних та східних областях України спекотна повітряна маса залишиться навіть після 18 липня, тож справжнє охолодження тут очікується дещо пізніше.
Погода у Києві
У столиці завтра, 16 липня, утримається суха та спекотна погода: температура протягом дня +27…+30°C. Невеликий локальний грозовий дощ можливий лише ввечері середи.
А от вже у четвер–п’ятницю, 18–19 липня, до Києва дістанеться холодний фронт - очікуються сильні зливи та зниження температури до +18…+22°C.
Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.