Що робити водієві, який потрапив у зливу: кілька важливих порад

Так, нинішні авто не бояться негоди і більш суворої, ніж рясний дощ – пасажири не намокнуть, машина не зупиниться, але… Іноді буває краще зупинитись самому, щоб поїздка не перервалася проти волі водія.

Про те, які загрози чекають на водія під час негоди з інтенсивним дощем, читайте в матеріалі РБК-Україна .

На відміну від середньостатистичного українського дощу потужна злива може нести автомобілістові цілий набір небезпек, при тому що деяких уникнути непросто навіть досвідченому водієві.

Як поводитись у зливу водієві авто

Технічних засобів у вигляді склоочисників, які винайдені для впевненого руху у дощ, буває таки недостатньо під час інтенсивної зливи – і тоді рух стає просто небезпечним. Що робити, коли потрапив у справжню зливу?

Найкращим варіантом буде зупинитися та перечекати чверть години. Проте, це буває неможливим через відсутність місця. Паркуватись на узбіччі впритул до проїжджої частини в таких ситуаціях небезпечно – за поганої видимості вашу машину можуть зачепити інші авто, які вирішили продовжити рух;

Не завжди, але часто майданчики без асфальтового покриття та узбіччя розкисають під сильним дощем так, що для виїзду може знадобитися тягач. Хоча краще ризикнути втраченим часом, що не несе смертельної загрози, на відміну від ризику ДТП під час руху з видимістю не далі краю капота;

Обов’язково увімкніть ближнє світло фар, аби позначити себе на дорозі. А от з заднім протитуманним ліхтарем треба бути обережнішим, бо вночі за відсутності туману він буде засліплювати попутних водіїв. Коли дощ стіною, а зупинитись немає змоги, для кращого позначення себе на дорозі увімкніть "аварійку" (формально це суперечить ПДР, але з точки зору безпеки має сенс);

- Коли злива заливає вітрове скло і двірники не можуть впоратись з водою, а безпечно зупинитися ніде, слід знизити швидкість. Беручи до уваги конкретну ситуацію, виберіть для себе найбільш ефективні засоби для орієнтації на проїзній частині: лінії розмітки, стовпчики на узбіччі, відбійники, межу мокрого блискучого асфальту та темного узбіччя;

- Повільно рухаючись у пошуках місця для зупинки і перечікування негоди, можна прилаштуватись за великою вантажівкою чи автобусом. Водії такої техніки більш впевнено орієнтуються за таких умов, бо їм з висоти краще видно об'єкти дорожньої інфраструктури, до яких можна "прив’язуватись".

- При роз’їзді з зустрічним транспортом на ваше лобове скло потраплятимуть додаткові маси води. Тож при наближенні зустрічної машини варто оцінити дорогу на двадцять-тридцять метрів далі вашого капоту, поки її добре видно, щоб уявляти собі відрізок, яким доведеться проїхати з непрозорим від води склом – аж поки двірники не очистять його;

Дуже ймовірно, що лобове скло під струменями холодної води спітніє зсередини і ви втратите огляд. Якщо на вашій моделі немає спеціальної кнопки "розпотівання", увімкніть обдув лобового скла на повну і активуйте кондиціонер. Коли в салоні дуже тепло, через великий контраст з зовнішньою температурою обдуву скла може бути замало, тоді доведеться трохи опустити одне з передніх бокових вікон;

На незнайомому маршруті в хвилини найгіршої видимості вам може зустрітись незнайома розв'язка або складне перехрестя, тож заради безпеки вибирайте найпростіший шлях, а не шукайте неодмінно потрібний вам з’їзд. Потужні опади не тривають довго, і після того, як погода стабілізується, ви зможете повернутись на свій запланований маршрут;

Віддаючи всю увагу загальному напрямку руху і утриманню у своїй смузі, пам’ятайте про інший рівень небезпек: пішоходів на узбіччях та переходах, вибоїни на дорозі, дорожні знаки, світлофори. Адже те, що ці загрози приховані від усіх завісою дощу та калюжами, аж ніяк не зменшує їхнього значення.

Коротко

Зважаючи на те, що злива може швидко, в один момент засліпити водія, та ще й обмежити його маневр, перетворивши узбіччя на пастку, проти цього стихійного лиха краще використати превентивні заходи. Побачивши на обрії надто темне небо, краще знайти зручне безпечне місце і зупинитись, щоб перечекати кілька хвилин до прояснення ситуації і можливо – неба теж.