Поліція вийшла з важливим попередженням для водіїв у Києві: що сталося
Патрульна поліція Києва попередила мешканців і гостей столиці та Київської області про суттєве погіршення погодних умов найближчим часом. Водіям дали також низку важливих порад - щоб поїздка в негоду була безпечною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Як їздити під час негоди безпечно: поради поліції
Останнім часом столичний регіон регулярно "накривають" дощі та грози. Це суттєво ускладнює рух транспорту дорогами міста і на трасі, адже:
- погіршується видимість;
- збільшується гальмівний шлях;
- у разі різкого маневру - авто може занести.
З огляду на це українців закликали завжди зважати на ускладнення погодних умов і дотримуватись корисних порад, щоб поїздка в негоду була безпечною:
- вмикати ближнє світло фар;
- дотримуватись інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
- обирати безпечну швидкість;
- якщо виникла необхідність зупинитися - знижувати швидкість поступово;
- не робити різких маневрів;
- якщо дощ такої сили, що транспорт, який їде попереду, втрачається з поля зору - зупинятись на узбіччі й обов'язково вмикати аварійну сигналізацію.
"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь - телефонуйте на спецлінію "112". Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок", - підсумували у Патрульній поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Прогноз погоди у Києві та в області
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища ймовірні у Києві та в Київській області:
- найближчим часом;
- до кінця доби 28 травня.
Йдеться про грозу.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Прогноз погоди до кінця доби 28 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли закінчаться дощі та що відбувається з погодою в Україні.
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