В Україну суне холодний фронт з дощами та грозами: синоптик показала карту погоди

Середа 20 серпня 2025 12:18
в Україну суне холодний фронт з дощами та грозами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 21 серпня, в Україну завітає холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози на захід та північ країни. Решта території опиниться в сухій погоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За словами Діденко, фронт упродовж 22–23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади.

"Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня протягом 22-23 серпня - максимум якісь локальні краплі", - розповіла синоптик.

Температура повітря завтра вдень залишатиметься високою на півдні, сході та в центральних областях від +28 до +32 градуси.

На півночі вдень очікується +24…+28 градусів, на заході повітря освіжиться до +20…+24 градусів, на Закарпатті до +26 градусів.

Діденко продемонструвала карту погоди, показавши направлення атмосферного фронту.

В Україну суне холодний фронт з дощами та грозами: синоптик показала карту погоди

Погода у Києві

У столиці 21 серпня опади можливі ввечері, температура вдень до +26 градусів. 22 серпня у столиці прогнозується дощ. На День прапора та День Незалежності, 23–24 серпня, по всій Україні переважатиме суха та сонячна погода, хоча температура дещо знизиться.

Як діяти при негоді

  • Залишайтеся вдома або в безпечному приміщенні - уникайте перебування на вулиці під час сильного вітру, дощу чи грози.
  • Стежте за повідомленнями синоптиків - використовуйте додатки, сайти або офіційні канали МНС/ДСНС.
  • Уникайте водних об’єктів - не плавайте у річках, озерах чи басейнах під час грози чи сильного дощу.
  • Тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів і електроопор – вони можуть падати або вражати блискавкою.
  • Вимкніть електроприлади та відключіть розетки - щоб уникнути ураження струмом від перенапруги.
  • Будьте обережні на дорозі - рух автомобілем у сильний дощ, снігопад або вітер може бути небезпечним; зменшуйте швидкість.
  • Не виходьте на вулицю без потреби - особливо під час шквалистого вітру, граду або паводку.

Негода в Україні

Нагадаємо, раніше Львівську область накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.

Також Київ та навколишні населені пункти накрила негода - вітер з дощем та градом. У центрі міста випала півмісячна норма опадів.

