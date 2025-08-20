В Украину сунет холодный фронт с дождями и грозами: синоптик показала карту погоды

Завтра, 21 августа, Украину посетит холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы на запад и север страны. Остальная территория окажется в сухой погоде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По словам Диденко, фронт на протяжении 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки.

"Что касается южной части, больше всего дождей придется на Одесскую область, а вот остальной юг в течение 22-23 августа - максимум какие-то локальные капли", - рассказала синоптик.

Температура воздуха завтра днем будет оставаться высокой на юге, востоке и в центральных областях от +28 до +32 градусов.

На севере днем ожидается +24...+28 градусов, на западе воздух освежится до +20...+24 градусов, на Закарпатье до +26 градусов.

Диденко продемонстрировала карту погоды, показав направление атмосферного фронта.

Погода в Киеве

В столице 21 августа осадки возможны вечером, температура днем до +26 градусов. 22 августа в столице прогнозируется дождь. На День флага и День Независимости, 23-24 августа, по всей Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, хотя температура несколько снизится.