В Украину сунет холодный фронт с дождями и грозами: синоптик показала карту погоды

Среда 20 августа 2025 12:18
В Украину сунет холодный фронт с дождями и грозами: синоптик показала карту погоды Фото: в Украину движется холодный фронт с дождями и грозами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 21 августа, Украину посетит холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы на запад и север страны. Остальная территория окажется в сухой погоде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По словам Диденко, фронт на протяжении 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки.

"Что касается южной части, больше всего дождей придется на Одесскую область, а вот остальной юг в течение 22-23 августа - максимум какие-то локальные капли", - рассказала синоптик.

Температура воздуха завтра днем будет оставаться высокой на юге, востоке и в центральных областях от +28 до +32 градусов.

На севере днем ожидается +24...+28 градусов, на западе воздух освежится до +20...+24 градусов, на Закарпатье до +26 градусов.

Диденко продемонстрировала карту погоды, показав направление атмосферного фронта.

В Украину сунет холодный фронт с дождями и грозами: синоптик показала карту погоды

Погода в Киеве

В столице 21 августа осадки возможны вечером, температура днем до +26 градусов. 22 августа в столице прогнозируется дождь. На День флага и День Независимости, 23-24 августа, по всей Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, хотя температура несколько снизится.

Как действовать при непогоде

  • Оставайтесь дома или в безопасном помещении - избегайте пребывания на улице во время сильного ветра, дождя или грозы.
  • Следите за сообщениями синоптиков - используйте приложения, сайты или официальные каналы МЧС/ГСЧС.
  • Избегайте водных объектов - не плавайте в реках, озерах или бассейнах во время грозы или сильного дождя.
  • Держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и электроопор - они могут падать или поражать молнией.
  • Выключите электроприборы и отключите розетки - чтобы избежать поражения током от перенапряжения.
  • Будьте осторожны на дороге - движение автомобилем в сильный дождь, снегопад или ветер может быть опасным; уменьшайте скорость.
  • Не выходите на улицу без необходимости - особенно во время шквалистого ветра, града или паводка.

Непогода в Украине

Ранее Львовскую область накрыла внезапная непогода. В нескольких районах региона прошел сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром.

