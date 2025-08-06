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Негода у Києві: в центрі столиці випала півмісячна норма опадів

Середа 06 серпня 2025 14:56
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Негода у Києві: в центрі столиці випала півмісячна норма опадів Фото: в центрі Києва випала півмісячна норма опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Київ та навколишні населені пункти сьогодні вдень, 6 серпня, накрила негода – вітер з дощем та градом. Зазначається, що у центрі міста випала півмісячна норма опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"За короткий час у центральних районах міста, а саме Печерському районі, випала півмісячна норма опадів", - зазначили у КМДА.

У міській адміністрації також зазначили, що через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим.

Негода у Києві 6 серпня

Раніше стало відомо, що у Києві сьогодні вдень, 6 серпня, розпочалась сильна злива. У різних районах міста фіксували сильний дощ та пориви вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах. Також у ряді районів столиці відмічені перебої електропостачання.

Патрульна поліція Києві зауважила, що у зв'язку зі значними опадами, рух транспорту ускладнений:

  • на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова;
  • на вулиці Казимира Малевича;
  • на бульварі Миколи Міхновського;
  • на вулиці Михайла Бойчука.

Додамо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.

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