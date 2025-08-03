Львівщину накрила масштабна негода, в деяких селах випав град: опубліковано відео

Львівську область 3 серпня накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на

Фото та відео наслідків негоди вже опублікували у соціальних мережах. Найбільше негода вдарила по Шегинях та Самбірщині. Град в області випав розміром з перепелине яйце, а в деяких селах землю вкрило білим шаром.

Зазначимо, українські синоптики раніше прогнозували, що на вихідних 2-3 серпня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Однак у низці областей можливі грозові дощі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

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