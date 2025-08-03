ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Львівщину накрила масштабна негода, в деяких селах випав град: опубліковано відео

Україна, Неділя 03 серпня 2025 17:05
UA EN RU
Львівщину накрила масштабна негода, в деяких селах випав град: опубліковано відео Фото: Львівську область накрила злива (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Львівську область 3 серпня накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на

Фото та відео наслідків негоди вже опублікували у соціальних мережах. Найбільше негода вдарила по Шегинях та Самбірщині. Град в області випав розміром з перепелине яйце, а в деяких селах землю вкрило білим шаром.

Зазначимо, українські синоптики раніше прогнозували, що на вихідних 2-3 серпня в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Однак у низці областей можливі грозові дощі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.

Читайте РБК-Україна в Google News
В'ячеслав Негода Львівська область
Новини
Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському