Україну скують морози, подекуди пройде сніг: де сьогодні чекати опади

Погода в Україні

Сьогодні, за даними синоптиків, без опадів буде на більшій частині території країни. Вночі сніг можливий лише у східних та південно-східних областях.

У північній частині вночі та вранці подекуди утвориться туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні - північно-східний, 7-12 м/с.

Щодо температури повітря, то по всій країні вночі очікується мороз вночі, місцями до -13-18 градусів, у північних областях місцями до -20. Вдень 2-9 морозу.

На Закарпатті, півдні та південному сході вночі 5-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Криму вночі близько нуля градусів, а вдень до +8.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде мінлива хмарність весь день, проте обійдеться без опадів. Вночі та вранці по області можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18 морозу, місцями до -20; вдень 3-8 морозу.

У Києві вночі 13-15 морозу, вдень 3-5 морозу.