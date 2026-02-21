UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну скують морози, подекуди пройде сніг: де сьогодні чекати опади

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 21 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 21 лютого, в Україні буде достатньо прохолодно, ще тримається мороз. На сході та південному сході країни можливий сніг, на решті території - без опадів.

Погода в Україні

Сьогодні, за даними синоптиків, без опадів буде на більшій частині території країни. Вночі сніг можливий лише у східних та південно-східних областях.

У північній частині вночі та вранці подекуди утвориться туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні - північно-східний, 7-12 м/с.

Щодо температури повітря, то по всій країні вночі очікується мороз вночі, місцями до -13-18 градусів, у північних областях місцями до -20. Вдень 2-9 морозу.

На Закарпатті, півдні та південному сході вночі 5-11 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Криму вночі близько нуля градусів, а вдень до +8.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде  мінлива хмарність весь день, проте обійдеться без опадів. Вночі та вранці по області можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18 морозу, місцями до -20; вдень 3-8 морозу.
У Києві вночі 13-15 морозу, вдень 3-5 морозу.

В Україну знову повернулися морози, але синоптики заспокоюють: терпіти холод залишилося зовсім трохи.

За їхніми прогнозами, попереду - лише дві найхолодніші ночі, після чого погода почне змінюватися.

Інший метеоролог Наталка Діденко вже навіть назвала конкретний день, коли в країну прийде справжнє та стабільне потепління.

Про те, як негода "пройшлася" по різних областях та як із наслідками морозів доводиться справлятися не лише комунальним службам, а й звичайним людям - читайте у матеріалі РБК-Україна.

