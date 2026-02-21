RU

Украину сковали морозы, местами пройдет снег: где сегодня ждать осадки

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 21 февраля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 21 февраля, в Украине будет достаточно прохладно, еще держится мороз. На востоке и юго-востоке страны возможен снег, на остальной территории - без осадков.

Погода в Украине

Сегодня, по данным синоптиков, без осадков будет на большей части территории страны. Ночью снег возможен только в восточных и юго-восточных областях.

В северной части ночью и утром местами образуется туман. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге - северо-восточный, 7-12 м/с.

Что касается температуры воздуха, то по всей стране ночью ожидается мороз ночью, местами до -13-18 градусов, в северных областях местами до -20. Днем 2-9 мороза.

На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью 5-11 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла. В Крыму ночью около нуля градусов, а днем до +8.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет переменная облачность весь день, однако обойдется без осадков. Ночью и утром по области возможен туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 13-18 мороза, местами до -20; днем 3-8 мороза.
В Киеве ночью 13-15 мороза, днем 3-5 мороза.

 

В Украину снова вернулись морозы, но синоптики успокаивают: терпеть холод осталось совсем немного.

По их прогнозам, впереди - лишь две самые холодные ночи, после чего погода начнет меняться.

Другой метеоролог Наталка Диденко уже даже назвала конкретный день, когда в страну придет настоящее и стабильное потепление.

О том, как непогода "прошлась" по разным областям и как с последствиями морозов приходится справляться не только коммунальным службам, но и обычным людям - читайте в материале РБК-Украина.

