Останні морози перед весною? Синоптик назвала дату значного потепління

Україна, Четвер 19 лютого 2026 07:00
Останні морози перед весною? Синоптик назвала дату значного потепління Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 19 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 19 лютого, в Україні очікується морозна погода, місцями сильний вітер та локальні опади. Найнижча температура вночі опуститься до -12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Морози вночі та прохолодний день

Найближчої ночі на півночі, місцями в центральних областях і подекуди на Одещині температура повітря становитиме від -9 до -12 градусів. На решті території очікується від -4 до -9 градусів, а на півдні та Закарпатті - близько нуля.

Вдень у четвер максимальна температура повітря становитиме -2 градуси, на півночі місцями до -7. У південних областях, на південному заході та південному сході прогнозується від -1 до +3 градусів, у Криму - від +4 до +7 градусів.
Останні морози перед весною? Синоптик назвала дату значного потепління

Сильний вітер і опади

У південній частині, на сході та подекуди в центральних областях очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними.

Найближчої ночі опади у вигляді снігу та мокрого снігу затримаються на Лівобережжі України, тоді як вдень у більшості регіонів істотних опадів не передбачається.

Лише на сході та північному сході можливий невеликий сніг, однак до вечора і там встановиться суха погода.

Погода у Києві

У Києві в ніч на 19 лютого очікується сніг, вдень - без опадів. Вітер буде північно-західний, рвучкий. Температура повітря становитиме близько -10 градусів уночі та близько -5 градусів вдень. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

За прогнозом синоптика, вже з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

Раніше ми розповідали, чи справді зимові погодні умови можуть впливати на якість повітря, а також пояснювали, як діяти, щоб врятуватися у разі провалу людини під лід.

Крім того, синоптики попереджають, що цього тижня в Україні очікуються різкі температурні коливання.

