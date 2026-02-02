Україну скують морози до -27, але не всюди: де завтра чекати аномальні +5 градусів

Де в Україні 3 лютого буде найтепліше

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода впродовж вівторка, 3 лютого, буде малохмарною. Без опадів.

Невеликий сніг вночі ймовірний лише:

у Карпатах;

на Закарпатті.

На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі очікується в середньому від 22 до 27 градусів морозу. Вдень - близько 10-15 градусів нижче нуля.

Дещо тепліше буде на Прикарпатті, півдні та південному сході країни:

вночі 14-19 градусів морозу;

вдень 6-11 градусів морозу.

У Криму - ще трішки тепліше:

вночі 8-13 градусів морозу;

вдень 4-9 градусів морозу.

Тим часом найтепліше завтра буде на Закарпатті:

вночі - від 3 до 8 градусів морозу;

вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 3 лютого також буде малохмарною та без опадів.

Водіїв і пішоходів в УкрГМЦ попередили, що на дорогах місцями - ожеледиця.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - 22-24 градуси морозу;

по області - 22-27 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

у Києві - 13-15 градусів морозу;

по області - 10-15 градусів морозу.

Що буде з погодою в Києві та Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)