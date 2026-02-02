Україну скують морози до -27, але не всюди: де завтра чекати аномальні +5 градусів

Погода в Україні завтра, 3 лютого, буде контрастною. Вночі температура у багатьох областях впаде до -27 градусів, тоді як вдень в одному з регіонів повітря може прогрітись до +5.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода впродовж вівторка, 3 лютого, буде малохмарною. Без опадів.
Невеликий сніг вночі ймовірний лише:
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі очікується в середньому від 22 до 27 градусів морозу. Вдень - близько 10-15 градусів нижче нуля.
Дещо тепліше буде на Прикарпатті, півдні та південному сході країни:
У Криму - ще трішки тепліше:
Тим часом найтепліше завтра буде на Закарпатті:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 3 лютого також буде малохмарною та без опадів.
Водіїв і пішоходів в УкрГМЦ попередили, що на дорогах місцями - ожеледиця.
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан розповіла, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона повідомила, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, як допомогти тваринам і птахам взимку (щоб не нашкодити) та яке дивовижне природнє явище помітили українці під час сильних морозів у січні.