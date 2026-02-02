RU

Украину скуют морозы до -27, но не везде: где завтра ждать аномальные +5 градусов

Лютые морозы в Украине завтра будут не везде (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет контрастной. Ночью температура во многих областях упадет до -27 градусов, тогда как днем в одном из регионов воздух может прогреться до +5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине 3 февраля будет теплее всего

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в течение вторника, 3 февраля, будет малооблачной. Без осадков.

Небольшой снег ночью вероятен лишь:

  • в Карпатах;
  • на Закарпатье.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в среднем от 22 до 27 градусов мороза. Днем - около 10-15 градусов ниже нуля.

Несколько теплее будет на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны:

  • ночью 14-19 градусов мороза;
  • днем 6-11 градусов мороза.

В Крыму - еще немного теплее:

  • ночью 8-13 градусов мороза;
  • днем 4-9 градусов мороза.

Между тем теплее всего завтра будет на Закарпатье:

  • ночью - от 3 до 8 градусов мороза;
  • днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 3 февраля также будет малооблачной и без осадков.

Водителей и пешеходов в УкрГМЦ предупредили, что на дорогах местами - гололедица.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 22-24 градуса мороза;
  • по области - 22-27 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 13-15 градусов мороза;
  • по области - 10-15 градусов мороза.

Что будет с погодой в Киеве и Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан рассказала, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она сообщила, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой (чтобы не навредить) и какое удивительное природное явление заметили украинцы во время сильных морозов в январе.

