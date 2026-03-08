В Украину придет настоящее потепление: прогноз погоды на неделю (карты)
Следующая неделя в Украине будет теплой и солнечной. Осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 9 марта, во всех регионах Украины ожидается небольшая облачность, без осадков.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +8 до +13 градусов;
- в восточных областях - от +10 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +11 до +13 градусов;
- в южных областях - от +9 до +13 градусов;
- в западных областях - от +12 до +17 градусов.
Во вторник, 10 марта, ожидается солнечная погода. Осадки не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +11 до +15 градусов;
- в восточных областях - от +12 до +15 градусов;
- в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
- в южных областях - от +11 до +15 градусов;
- в западных областях - от +14 до +17 градусов.
В среду, 11 марта, погода в Украине также будет солнечной, местами небольшая облачность. При этом осадки не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +11 до +15 градусов;
- в восточных областях - от +13 до +16 градусов;
- в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
- в южных областях - от +11до +15 градусов;
- в западных областях - от +14 до +17 градусов.
В четверг, 12 марта, по всей территории ожидается небольшая облачность, но будет сухо.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +12 до +15 градусов;
- в восточных областях - от +13 до +16 градусов;
- в центральных областях - от +12 до +15 градусов;
- в южных областях - от +9 до +16 градусов;
- в западных областях - от +14 до +18 градусов.
В пятницу, 13 марта, также ожидается сухая и солнечная погода. Осадки не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +12 до +15 градусов;
- в восточных областях - от +13 до +16 градусов;
- в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
- в южных областях - от +9 до +16 градусов;
- в западных областях - от +14 до +18 градусов.
Прогнозы на март
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.
Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.