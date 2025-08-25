В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

Сьогодні у понеділок, 25 серпня у Київ прибув з візитом прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Норвезького лідера зустрічали на залізничному вокзалі столиці.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram.
Єрмак, який зустрів прем'єра разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, підкреслив значення підтримки партнерів.
"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", - повідомив керівник ОП.
Нагадаємо, сьогодні також до Києва завітав віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.
Вчора Норвегія оголосила про виділення на протиповітряну оборону України близько 7 млрд норвезьких крон (приблизно 685 млн доларів).
За виділені гроші країна разом з Німеччиною закупить дві системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Також до оборонного пакета увійдуть ракети до ППО.
Крім того, Норвегія виділить гроші на придбання радіолокаційних радарів протиповітряної оборони TRML-4D від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони Typhon-2 від норвезької компанії Kongsberg.
Також уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.