В Украину прибыл премьер-министр Норвегии

Напомним, сегодня также Киев посетил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Поддержка Норвегии

Вчера Норвегия объявила о выделении на противовоздушную оборону Украины около 7 млрд норвежских крон (примерно 685 млн долларов).

За выделенные деньги страна вместе с Германией закупит две системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Также в оборонный пакет войдут ракеты к ПВО.

Кроме того, Норвегия выделит деньги на приобретение радиолокационных радаров противовоздушной обороны TRML-4D от немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны Typhon-2 от норвежской компании Kongsberg.

Также правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов для закупки импортного природного газа.