В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

Сьогодні у понеділок, 25 серпня у Київ прибув з візитом прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Норвезького лідера зустрічали на залізничному вокзалі столиці.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram .

"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", - повідомив керівник ОП.

Єрмак, який зустрів прем'єра разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, підкреслив значення підтримки партнерів.

Нагадаємо, сьогодні також до Києва завітав віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

Підтримка Норвегії

Вчора Норвегія оголосила про виділення на протиповітряну оборону України близько 7 млрд норвезьких крон (приблизно 685 млн доларів).

За виділені гроші країна разом з Німеччиною закупить дві системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Також до оборонного пакета увійдуть ракети до ППО.

Крім того, Норвегія виділить гроші на придбання радіолокаційних радарів протиповітряної оборони TRML-4D від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони Typhon-2 від норвезької компанії Kongsberg.

Також уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.