В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

Понеділок 25 серпня 2025 10:09
В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії Фото: прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у понеділок, 25 серпня у Київ прибув з візитом прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Норвезького лідера зустрічали на залізничному вокзалі столиці.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Єрмак, який зустрів прем'єра разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, підкреслив значення підтримки партнерів.

"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", - повідомив керівник ОП.

Нагадаємо, сьогодні також до Києва завітав віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

Підтримка Норвегії

Вчора Норвегія оголосила про виділення на протиповітряну оборону України близько 7 млрд норвезьких крон (приблизно 685 млн доларів).

За виділені гроші країна разом з Німеччиною закупить дві системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Також до оборонного пакета увійдуть ракети до ППО.

Крім того, Норвегія виділить гроші на придбання радіолокаційних радарів протиповітряної оборони TRML-4D від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони Typhon-2 від норвезької компанії Kongsberg.

Також уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.

