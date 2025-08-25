ua en ru
В Украину прибыл премьер-министр Норвегии

Понедельник 25 августа 2025 10:09
В Украину прибыл премьер-министр Норвегии Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в понедельник, 25 августа в Киев прибыл с визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Ермак, который встретил премьера вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подчеркнул значение поддержки партнеров.

"Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность", - сообщил руководитель ОП.

Напомним, сегодня также Киев посетил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Поддержка Норвегии

Вчера Норвегия объявила о выделении на противовоздушную оборону Украины около 7 млрд норвежских крон (примерно 685 млн долларов).

За выделенные деньги страна вместе с Германией закупит две системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Также в оборонный пакет войдут ракеты к ПВО.

Кроме того, Норвегия выделит деньги на приобретение радиолокационных радаров противовоздушной обороны TRML-4D от немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны Typhon-2 от норвежской компании Kongsberg.

Также правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов для закупки импортного природного газа.

