В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков

"ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим", - написав він.

Резніков запевнив, що ЗСУ будуть продовжувати збивати ворожі цілі, які атакують Україну.

Він подякував Норвегії, Іспанії та США за передачу озброєння нашій країні.

ЗРК NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів.

ЗРК

Наземний ЗРК Spada Aspide - це сухопутна ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації. Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.