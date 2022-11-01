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ЗСУ завершують опановувати NASAMS. Системи можуть передати найближчим часом, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 01 листопада 2022 15:44
ЗСУ завершують опановувати NASAMS. Системи можуть передати найближчим часом, - ЗМІ Фото: ЗСУ завершують опановувати NASAMS (twitter com)
Автор: Дмитро Браславський

Декілька десятків українських військовослужбовців ППО проходять навчання в Німеччині з використання передових національних зенітно-ракетних комплексів, відомих як NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляє видання, норвезькі інструктори працювали з менш ніж 100 українськими військовослужбовцями протягом останніх кількох тижнів на американській навчальній базі в Німеччині.

Українських військових навчають експлуатації ЗРК, обслуговуванню системи та пов'язаних із нею боєприпасів. ЗРК NASAMS можуть потрапити до України найближчими днями.

NASAMS, кожна з яких оснащена ракетами з радіолокаційним наведенням, досить потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття на малій та середній дальності. Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.

У перші дні війни західні офіційні особи щосили намагалися перекинути запаси засобів протиповітряної оборони радянського зразка, таких як С-300, із країн Східної Європи українським силам, які вже були навчені їх використанню.

Але оскільки українські війська спалюють ці арсенали швидше, ніж їх можна поповнити за рахунок світових запасів, що виснажуються, офіційні особи США і НАТО дійшли висновку, що Україні будуть потрібні західні оборонні системи в міру продовження війни.

Нагадаємо, що Україна отримає найближчим часом дві батареї ЗРК NASAMS від США. Чим більшою буде кількість пускових установок, тим більшим буде і захист українського неба.

Також у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

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