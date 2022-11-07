В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников

"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", - написал он.

Резников заверил, что ВСУ будут продолжать сбивать вражеские цели, которые атакуют Украину.

Он поблагодарил Норвегию, Испанию и США за передачу вооружения нашей стране.

ЗРК NASAMS

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.

ЗРК

Наземный ЗРК Spada Aspide - это сухопутная ЗРК малой дальности, которую используют для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации. После пуска ракета Aspide летит со скоростью 1324 м/с и обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12 км и высоте 6 км.