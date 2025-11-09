UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на неділю, 9 листопада

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 9 листопада, погода в Україні буде переважно хмарною, місцями з дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Опади очікуються у західних, північних областях та на Одещині. Невеликий дощ або мряка можливі також у Вінницькій та Черкаській областях. На решті території - без істотних опадів, із типовою для листопада похмурістю.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до +8 градусів. Удень на заході та півночі повітря прогріється від +7 до +12 градусів, на решті території - до +16 градусів.

У Києві 9 листопада очікується невеликий дощ, переважно хмарна погода. Протягом дня температура становитиме від +8 до +10 градусів.

Синоптики також прогнозують, що вже 11 листопада на заході та півночі країни відчутно похолодає - вдень температура опуститься до +9 градусів. Практично по всій Україні у вівторок очікуються дощі.

Похолодання в Україні

Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

Водночас в Укргідрометцентрі оприлюднили кліматичну характеристику листопада та поділилися попереднім прогнозом погоди на останній місяць осені.

До слова, морози в Україні вже фіксувалися - у кількох регіонах випав перший сніг. Зокрема, на високогір’ї Карпат спостерігалися мінусові температури та значні снігопади

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

