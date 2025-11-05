В Україну йде серйозне похолодання: коли очікувати зниження температури
У середу, 5 листопада, в Україні переважатиме суха та помірно тепла погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Найнижча температура вдень очікується у західних областях - від +8 до +11 градусів, а найвища - на півдні, де повітря прогріється до +17 градусів°.
На решті території протягом дня прогнозують +14 градусів. Опадів майже не буде - більшу частину країни визначатиме антициклональне поле.
Дощі можливі лише на заході та півдні
Невеликі дощі можливі у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській областях, а також уночі на Житомирщині. В інших регіонах буде сухо.
У Києві 5 листопада без опадів, очікується легке потепління порівняно з попередніми днями.
Серйозне похолодання прийде вже за кілька днів
За прогнозом Діденко, найближчим часом в Україні збережеться помірно тепла погода, проте ненадовго.
Уже з 11-12 листопада очікується помітне зниження температури майже в усіх областях.
Раніше Діденко повідомляла, що 4 та 5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління, а вже з 11-12 листопада прийде відчутне похолодання - вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме від +2 до +8 градусів.
