В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на воскресенье, 9 ноября

Осадки ожидаются в западных, северных областях и в Одесской области. Небольшой дождь или морось возможны также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории - без существенных осадков, с типичной для ноября пасмурностью.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +8 градусов. Днем на западе и севере воздух прогреется от +7 до +12 градусов, на остальной территории - до +16 градусов.

В Киеве 9 ноября ожидается небольшой дождь, преимущественно облачная погода. В течение дня температура составит от +8 до +10 градусов.

Синоптики также прогнозируют, что уже 11 ноября на западе и севере страны ощутимо похолодает - днем температура опустится до +9 градусов. Практически по всей Украине во вторник ожидаются дожди.