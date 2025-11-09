В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на неділю, 9 листопада

У неділю, 9 листопада, погода в Україні буде переважно хмарною, місцями з дощами.

Опади очікуються у західних, північних областях та на Одещині. Невеликий дощ або мряка можливі також у Вінницькій та Черкаській областях. На решті території - без істотних опадів, із типовою для листопада похмурістю.

Температура повітря вночі становитиме від +2 до +8 градусів. Удень на заході та півночі повітря прогріється від +7 до +12 градусів, на решті території - до +16 градусів.

У Києві 9 листопада очікується невеликий дощ, переважно хмарна погода. Протягом дня температура становитиме від +8 до +10 градусів.

Синоптики також прогнозують, що вже 11 листопада на заході та півночі країни відчутно похолодає - вдень температура опуститься до +9 градусів. Практично по всій Україні у вівторок очікуються дощі.